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美滿電子3.8兆收購Lumentum 力抗博通搶AI商機

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
邁威爾（Marvell Technology）宣布已達成協議，將收購資料中心光學元件製造商Lumentum控股公司。路透
邁威爾（Marvell Technology）宣布已達成協議，將收購資料中心光學元件製造商Lumentum控股公司。路透

美國晶片大廠美滿電子科技公司（Marvell Technology）今天表示，將以價值1150億美元（約新台幣3.8兆元）的全股票交易方式，收購光學元件製造商Lumentum。

隨著投資人對人工智慧（AI）產業的巨額支出能否回收的疑慮不斷升溫，這是AI基礎設施企業為追求擴大規模而採取的最新行動。

法新社報導，這筆交易是歷來規模最大的科技業併購案之一，幾天前市場才經歷一波拋售潮，重創與AI相關企業的股價。

這筆交易預計於2028年上半年完成，屆時美滿電子科技公司股東將持有合併後公司約67%的股權。

這項消息公布後，美滿電子科技公司股價今天一度重挫8%，而Lumentum股價也下跌12.5%。

這項併購將使設計網路晶片及客製化處理器的美滿電子科技公司，得以掌握Lumentum的雷射、光收發器及光交換技術。

這兩家公司表示，AI系統帶來的資料流量激增，加上銅線傳輸的物理極限，正促使資料中心轉向採用光纖連接技術。

這項交易也讓美滿電子科技公司更有本錢抗衡競爭對手博通（Broadcom）。博通能向客戶提供更多種類的AI資料中心硬體產品，讓客戶可向單一供應商採購。

全球市值最高的企業、AI晶片巨擘輝達（Nvidia）今年稍早分別投資這兩家公司20億美元，這是輝達將獲利投入AI產業各領域、擴大投資布局的一環。

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