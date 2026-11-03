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台積電成全球第7大企業 那斯達克高層：國家成就

中央社／ 台北3日電
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

那斯達克執行副董事長奈特今天指出，今年台灣股票市場總市值躍居全球第4，整體經濟表現也令人驚嘆；目前台積電已是全球第7大企業，也是全球市值最大的非美國企業，這不只是一家企業的故事，也是一個國家的故事，反映出這個國家建立的成就。

金管會台灣週活動今天舉行開幕式，那斯達克（Nasdaq）執行副董事長奈特（Edward Knight）發表專題演說指出，他對未來如此有信心，其中一個原因就是台灣。他在1992年受邀首度訪台，當時曾拍下一張年輕男子正在睡覺的照片，因為那是他在台灣看到唯一一個沒有忙個不停的人。

奈特表示，台灣這個國家及人民的勤奮，讓他印象極為深刻，尤其台灣所秉持的價值觀與他們在美國、在那斯達克非常相似，那就是樂觀、創新與領導力，台灣不會只是被動接受未來，而是親手打造未來。

他說，今年台灣股票市場的總市值躍居全球第4，超越英國與印度；台積電市值接近2兆美元，如今已是全球第7大企業，也是全球市值最大的非美國企業。這不只是一家企業的故事，也是一個國家的故事，反映出這個國家建立的成就，「你們應該為此感到驕傲」。

奈特表示，台灣整體經濟表現也令人驚艷，本世紀以來，台灣實質人均GDP成長至將近原來的3倍；過去15年來，成長至將近原來的2倍；自2023年以來，成長將近30%。

不過，奈特也說，世界正面臨4項挑戰，包括全球債務水準難以持續、地緣政治的不確定性、市場現代化的必要性以及尚未完全實現人工智慧所帶來的潛力，而運作良好的股票市場可以協助應對挑戰，「這就是為什麼你們應該對未來，以及台灣經濟的未來抱持樂觀」，因為股票市場的功能不只是促進股票交易，也是為經濟進步提供資金的地方。

奈特說，那斯達克正努力透過全球基礎設施的現代化，提高這些市場的運作效率，包括推動延長交易時間為每週5天、每天23小時，目前仍按原訂進度推進，預計12月6日推出；美國證券交易委員會（SEC）也已核准他們的提案，允許在那斯達克交易代幣化證券。

奈特表示，在市場科技部分，那斯達克為超過50個國家的證券交易所、監理機關及金融機構提供技術支援，另也將AI應用於相關產品。

奈特指出，股票市場提供的高效率資本配置，將加速實現AI帶來的效益。AI有潛力提升生產力，並創造可持續的經濟成長，但AI也需要資本，而資本需要能夠快速、透明地引導資金流向的市場，而台灣正處於這個發展趨勢的核心；最近有一份報告指出，台灣的AI曝險程度是區域內最高的。

奈特說，雖然世界面對許多挑戰，但也有強而有力的工具來應對，也就是開放、有效率且運作良好的股票市場。這樣的市場能將資本引導至最有效的用途、獎勵創新，並為未來發展提供資金。

奈特表示，台灣被評為亞洲最幸福的地方，這深深根植於台灣歷史上展現的韌性、緊密的社群連結，以及開放的民主社會。因此，對未來抱持樂觀有具體的理由，這些理由就體現在台灣建立的企業、持續深化的市場，以及締結的合作夥伴關係中。

那斯達克 台積電 市值

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