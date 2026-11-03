汎銓矽光子布局報捷 攜手日商安立知搶攻 CPO 商機

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）矽光子布局再下一城，3日宣布與全球測試量測設備大廠、日商安立知（Anritsu）簽訂全球合作合約，將結合光損定位與高速光電量測技術，打造一站式矽光子研發驗證平台，搶攻AI資料中心、共同封裝光學（CPO）及高速光互連商機。

此次合作以汎銓自主開發的MSS HG矽光子光損偵測設備為核心，結合安立知在高速光電訊號量測領域的技術能力。平台除可直接偵測光子積體電路（PIC）內部光損位置、進行影像定位與映射（Mapping），未來也可依客戶需求，擴充光電特性、高速訊號及傳輸品質等量測功能，擴大設備應用範圍。

安立知長期深耕高速通訊與光電量測市場，旗下光電網路分析平台可針對光調變器、雷射、光接收器及光收發模組，進行電轉光、光轉電等特性分析；另具備模組化高速位元錯誤率測試儀（BERT）平台，可支援NRZ、PAM4及高速訊號完整性分析，與汎銓的晶片內部光損定位技術形成互補。

汎銓指出，AI資料中心高速互連架構快速演進，帶動矽光子與CPO進入更複雜的研發驗證階段。PIC開發除了確認光電參數與傳輸效能，當元件發生異常或光損時，能否迅速找出實際損失位置，已成為縮短研發周期、提高驗證效率的關鍵。

透過雙方技術整合，客戶未來可從發現光學性能異常、確認高速訊號與傳輸參數，進一步追查至晶片內部實際光損位置，串接設計驗證、故障分析與除錯流程。汎銓也將藉此推動MSS HG朝「光損定位、光電參數量測、高速訊號驗證」的一站式平台發展，深化在矽光子研發驗證領域的布局。

汎銓表示，MSS HG將以自主開發的光損偵測與定位能力，結合國際設備大廠既有的高速光電量測技術，補足晶片內部光損定位的分析需求，逐步建立更完整的矽光子研發驗證生態系。

展望後市，汎銓看好AI運算晶片逐步導入CPO及更高速光互連架構，PIC從研發、工程驗證到未來量產測試，對自動化、多通道、高速訊號與光損定位的需求將持續增加。公司將深化與全球設備大廠合作，持續擴充MSS HG量測及分析功能，掌握AI高速運算與矽光子產業鏈成長商機。