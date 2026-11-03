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安森美AI資料中心營收年增175% 上調2030年營收目標

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

功率半導體大廠安森美（onsemi）3日公布第3季財報，AI資料中心營收年增175%，非GAAP每股盈餘年增逾四成。公司同步將2030年AI資料中心營收目標上調至逾30億美元，持續擴大AI供電布局。

安森美第3季營收17.22億美元，年增11%；一般公認會計原則（GAAP）毛利率41.4%、營業利益率22%，稀釋每股盈餘0.79美元。非GAAP毛利率41.2%、營業利益率23.2%，稀釋每股盈餘0.90美元，高於去年同期的0.63美元。營運現金流5.16億美元，年增23%；自由現金流4.89億美元，年增31%，占營收28%。

總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示，AI資料中心與工業終端市場的電力需求持續攀升，客戶正加速採用公司差異化產品並導入量產。第3季營收、毛利率及每股盈餘均高於公司財測區間中位數，其中AI資料中心營收季增39%、年增175%。

執行副總裁暨財務長Thad Trent指出，非GAAP毛利率已連續第五季提升，第3季較上季增加1.9個百分點。營收年增11%，每股盈餘則成長逾四成，反映營運槓桿效益。公司將持續推進「fab right」計畫，並加速差異化新產品量產，進一步推動毛利率與獲利成長。

展望第4季，安森美預估營收介於17.15億至18.15億美元，非GAAP毛利率41.5%至43.5%，稀釋每股盈餘0.95至1.07美元，毛利率及每股盈餘區間均高於第3季表現。GAAP毛利率預估為41.4%至43.4%，稀釋每股盈餘0.88至1美元。

AI布局方面，安森美宣布達成收購Ferric的協議，強化下一代AI處理器供電技術，並將2030年AI資料中心營收目標提高5億美元至超過30億美元。此外，公司修訂收購Synaptics的交易條款，由原先約70億美元股票交易，改為約57億美元現金交易，預期交易完成後將立即挹注非GAAP每股盈餘。

車用與能源市場也有新進展。安森美與速霸陸展開策略性技術合作，速霸陸將可搶先取得整合異質技術的新款嵌入式電源平台（EPP）；陽光電源則採用安森美最新EliteSiC碳化矽混合功率模組技術，因應AI、再生能源及電氣化發展帶動的電力需求。

毛利率 營收

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