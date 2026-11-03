AI攻擊降低資安門檻！系統弱點激增躍居首位 企業要加速防護

生成式AI與自動化工具近期改寫資安戰局。國家資通安全研究院通報應變中心主任孫偉哲3日表示，今年資安威脅生態出現顯著反常變化，過去勒索軟體攻擊比重高達40%，但今年首度被「系統弱點」事件超車，弱點利用已竄升為威脅來源第一名。攻擊者全面導入AI技術，使弱點挖掘與攻擊利用的門檻大幅降低，企業與政府機關面臨前所未有的「漏洞危機」。

孫偉哲參加2026台灣資安通報應變年會，發表「TWCERT/CC 年度成果分享與願景」專題演講。他強調推動產品安全事件應變團隊（PSIRT）的重要性，呼籲企業與供應鏈及早修補漏洞以應對快速變化的資安威脅。

他觀察，過去對企業的攻擊多以勒索加密或資料外洩為大宗，今年統計顯示，不論是通報或對外發出的情資中，將近五成均與產品安全及系統弱點相關。在漏洞審核數據方面，今年1到9月審核的CVE（常見漏洞與披露）弱點數量已達146件，相較於過去兩年同期約落在100件上下，暴增近五成。他直言，他直言，很難說弱點激增都因AI普及直接催生，但兩者趨勢呈現高度正相關，攻擊者利用AI輔助尋找漏洞、生成利用腳本（Exploit），已使漏洞武器化的速度出現結構性改變。

在攻擊型態上，AI技術不僅讓攻擊成本驟降，更擴大了攻擊廣度。孫偉哲分析，過去受限於人力與資源，駭客多採取針對性目標攻擊（APT）；如今駭客利用AI Agent賦予任務腳本，對網際網路上所有公開服務發動自動化掃描與漏洞探測，甚至連政府機關GSN全網段皆遭到無差別掃描。一旦發現未修補的弱點，攻擊者便利用POC驗證工具擴大權限，進而植入後門或部署惡意程式。

此外，API（應用程式介面）的暴露與權限混淆更成為今年新興的重災區。孫偉哲表示，許多企業將服務放上公開網路，卻忽略了API調用與使用者身分驗證必須嚴格綁定，導致AI工具輕易探測出未妥善授權的API接口並直接呼叫，造成大量敏感資料外洩。而在勒索威脅演變上，駭客組織（如目前活躍的Gentlemen、Qilin等）亦逐漸轉向直接竊取暗網資料並威脅公開，省去加密流程，使弱點外洩風險更加棘手。

面對由AI驅動的漏洞風暴，孫偉哲向政府與企業提出建議。首先是防禦策略「向左移動」，源頭縮減攻擊面，以往企業多著重於感染後的偵測、隔離與事件復原（即Kill Chain後端），但在AI攻擊極速化的環境下，企業應將重心前移至「預防與暴露面管理」，全面盤點對外服務，關閉非必要連接埠，縮小攻擊面。

其次要極力縮短修補反應時間，過去IT團隊面對弱點修補，還有兩天甚至一周的排程緩衝，現在AI讓攻擊鏈縮短至數小時內，防守方的反應時間必須被迫加速，關鍵漏洞應在第一時間完成熱修補或虛擬補丁防護。

第三應嚴格落實API權限隔離，全面檢視網路面向的服務與API架構，嚴格切分身分認證（Authentication）與權限取用（Authorization），避免API端點在通過基本驗證後即失去權限控管。

他也表示，針對大量資安事件源自外包或軟硬體供應鏈漏洞，主管機關正研議以政府共同供應契約廠商為優先對象，推動建立產品安全應變團隊（PSIRT）機制，要求原廠負起漏洞修補責任與透明通報義務。配合防禦機制升級，相關單位規劃於今年12月啟動STIX 2.1格式的自動化情資交換測試，預計於明年1月正式上線，協助國內企業以自動化速度聯防對抗AI攻擊浪潮。