美光公司台中廠勞資簽署協議 中科管理局表示於法有據尊重雙方協議

針對美光公司台中廠勞資簽署協議，中科管理局3日表示，管理局主要依據《勞資爭議處理法》，處理有關美光公司與美光台中工會申請的勞資爭議調解案。

中科管理局強調，秉持公正、中立立場召開調解會議，後經勞資雙方達成一般性協議後當事人主動申請撤銷，完全尊重勞資雙方的決定。

美光台中工會係依據《工會法》所組織設置的勞工團體，工會理事及相關會員代表等幹部執行職責，亦依據工會法及工會組織章程辦理，中科管理局尊重工會內部民主程序。

中科管理局表示，台灣是法治的國家，美光台中工會於115年8月5日及10月12日理監事及會員代表會議紀錄中，已針對與公司的談判及爭議行為計畫相關事項，授權理事會及相關代表決定及執行。

且該工會組織章程第22條第7款也規定，理事會的職權包含「推派與解任代表參加與事業機構協商事宜」，勞資雙方於10月21日達成勞資協議，於法有據，中科管理局尊重雙方協議。

中科管理局說，後續如工會內部成員對於協議有不同的聲音，可透過工會法相關規定或司法民事訴訟途徑處理，循工會內部民主程序，或藉由法律程序釐清爭議與保障權益，並期待美光公司與桃園工會的爭議可早日達成共識，共創勞資雙贏局面。