快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

Google 威脅情報小組警示：LLM 劫持正興起

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google威脅情報小組指出，網路犯罪者轉向獲利豐厚的新手法「LLM劫持」（LLMJacking）。路透
Google威脅情報小組指出，網路犯罪者轉向獲利豐厚的新手法「LLM劫持」（LLMJacking）。路透

企業正快速將先進大型語言模型（LLM）整合至企業內環境，Google威脅情報小組（Google Threat Intelligence Group, GTIG）與旗下資安公司Mandiant研調指出，網路犯罪者也轉向獲利豐厚的新手法「LLM劫持」（LLMJacking），就是劫持企業存取模型的權限來驅動惡意行動，或是將存取權限轉售給其他威脅發動者。

Mandiant指出，今年以來應對多起威脅行為者劫持企業對大型語言模型（LLM）存取權的事件，這種策略被稱為「LLM 劫持」。這些入侵事件涉及多種雲端服務和LLM供應商，影響了北美、南美和亞太地區金融服務、零售、技術和運輸等行業的企業。 GTIC和Mandiant發布最新報告揭露「LLMJacking」的運作機制，有別於傳統的加密貨幣挖礦劫持（cryptojacking）對運算資源的逐漸耗損，LLMJacking會導致相關費用突然且急遽的增加。

GTIC指出，已發現一系列以經濟利益為驅動的威脅集群，這些集群在全球多個地區運作，「LLM劫持生態系」日趨成熟，威脅行為者與下游獲利基礎設施（LLM混合器）分工日益明顯。前者負責建立對受損環境的初始存取權限，後者則負責管理下游的獲利基礎設施。LLM混合器充當非法路由網關，代理、聚合並向地下用戶轉售未經授權的LLM存取權限。在一次調查中，GTIG觀察到兩個不同的營運集群協同合作，入侵並利用企業LLM基礎設施牟利，這表明該領域正在湧現出高度專業化的分工。

隨著企業採用自主式代理與先進模型的比例增加，保護AI憑證管道已成為企業資安領導者迫在眉睫的首要任務。Google威脅情報小組首席分析師John Hultquist表示，在任何可能的情況下，威脅發動者希望利用這項技術，取得超越防禦者的規模優勢。他們透過代理式工具以及從不知情的第三方竊取權杖（token）來達成此目的。封鎖這些資源不僅能保護組織免於成本失控的風險，也能保護更廣泛的社群免受大量廉價、自主攻擊的侵擾。

組織必須密切監控並保護他們正迅速導入上線的模型與運算資源，否則他們可能不會是唯一使用這些資源的人。這意味著必須嚴格審查使用情況、啟用多重驗證機制，並謹慎管理機密資料。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英資安機構警告關鍵設施恐成AI網攻目標 中國威脅受關注

輝達突祭限制令！要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

德國官員iPhone疑遭間諜軟體攻擊 政府展開調查

歐洲7國超市冰箱遭駭 攻擊手法與幕後黑手一次看

相關新聞

過去25年股東總報酬約153倍！聯發科蔡力行：請大家買聯發科股票

聯發科（2454）近期股價震盪，副董事長暨執行長蔡力行3日在「2026臺灣週」向投資人喊話：「請大家買聯發科股票。」他表示，聯發科過去25年股東總報酬約153倍，年複合報酬率約22%，憑藉運算能力與關鍵客戶合作關係打下的基礎，未來仍有成長空間，但投資人也要有耐心。

聯發科三大引擎迎AI成長 蔡力行：今年營收將突破210億美元

聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行3日表示，運算、車用及AI資料中心將成為公司下一階段強勁成長的引擎，今年營收可望突破210億美元，創歷史新高。

美滿電子3.8兆收購Lumentum 力抗博通搶AI商機

美國晶片大廠美滿電子科技公司（Marvell Technology）今天表示，將以價值1150億美元（約新台幣3.8兆元...

台積電成全球第7大企業 那斯達克高層：國家成就

那斯達克執行副董事長奈特今天指出，今年台灣股票市場總市值躍居全球第4，整體經濟表現也令人驚嘆；目前台積電已是全球第7大企...

汎銓矽光子布局報捷 攜手日商安立知搶攻 CPO 商機

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）矽光子布局再下一城，3日宣布與全球測試量測設備大廠、日商安立知（Anritsu）簽訂全球合作合約，將結合光損定位與高速光電量測技術，打造一站式矽光子研發驗證平台，搶攻AI資料中心、共同封裝光學（CPO）及高速光互連商機。

Google 威脅情報小組警示：LLM 劫持正興起

企業正快速將先進大型語言模型（LLM）整合至企業內環境，Google威脅情報小組（Google Threat Intelligence Group, GTIG）與旗下資安公司Mandiant研調指出，網路犯罪者也轉向獲利豐厚的新手法「LLM劫持」（LLMJacking），就是劫持企業存取模型的權限來驅動惡意行動，或是將存取權限轉售給其他威脅發動者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。