眾福科下半年營運加溫

華碩推動「All in AI策略」滿兩周年，成效如何？技術長謝明志接受《經濟日報》專訪分享，華碩正掌握AI底層核心技術，在生產力跟產品力雙向輸出，內部機器人團隊不走訓練捷徑，自己建構平台，已能開始用機器視覺跟觸覺去解決Physical AI難題，不論是Token管理學跟AI開發上，都展現華碩獨有的務實主義。

2026-11-03 10:30