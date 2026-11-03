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眾福科下半年營運加溫
眾福科（3168）今年第3季合併營收11.2億元，季增9.9%，年增27.2%，來到近15季單季新高。眾福科董事會3日將通過今年第3季財報。
受惠於下半年進入航海用顯示器產品出貨旺季，再加上工控類應用如大尺寸加油機顯示器、月台訊息看板等新品貢獻，眾福科樂觀預期2026年下半年營收及營運表現，將優於上半年。
展望2027年，將持續提升高附加價值及差異化產品比重，透過產品組合最佳化、生產效率優化，擴大業務規模及改善整體獲利能力。
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