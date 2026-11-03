宏碁雙11促銷啟動 目標今年台灣全年消費 PC出貨增逾15%

宏碁（2353）3日舉行2026雙11新品體驗會，展望後市，宏碁台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙指出，今年前10月台灣消費性市場PC出貨量年增15%，隨著第4季進入雙11等年底促銷旺季，預期買氣將持續增溫，目標第4季及11月單月出貨量年增率均能突破15%。

吳克謙表示，今年台灣消費性市場成長主要受惠產品多元化及產品組合優化策略，隨消費者需求日益個人化，宏碁持續擴大筆電產品陣容，從外型設計、重量、規格到配色均提供更多選擇，以滿足不同族群需求。

吳克謙認為，尤其近年消費者對筆電輕量化的重視程度持續提升，宏碁為此推出對應產品，盼提高產品吸引力，期望成為推動換機的重要因素。

針對產品售價走勢，吳克謙分析，受上游零組件成本調升影響，今年產品平均售價持續上揚，全年ASP增幅估計接近三成，預期在出貨量維持雙位數成長、產品售價同步提高下，將帶動台灣市場營收表現優於出貨量成長幅度。

此外，宏碁持續優化台灣市場產品組合，吳克謙表示，今年1至10月搭載獨立顯示卡的高階筆電出貨占比約15%至18%，惟目前受到上游供貨穩定度及價格波動影響，後續供貨確定性仍需保守以對，但若後續供應狀況改善，目標將高階筆電出貨占比提升至18%至20%。