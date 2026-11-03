快訊

91APP被駭教你「補償申請」！網見Google表單狂轟：資安真的0分

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁雙11促銷啟動 目標今年台灣全年消費 PC出貨增逾15%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙。記者吳凱中／攝影
宏碁台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）3日舉行2026雙11新品體驗會，展望後市，宏碁台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙指出，今年前10月台灣消費性市場PC出貨量年增15%，隨著第4季進入雙11等年底促銷旺季，預期買氣將持續增溫，目標第4季及11月單月出貨量年增率均能突破15%。

吳克謙表示，今年台灣消費性市場成長主要受惠產品多元化及產品組合優化策略，隨消費者需求日益個人化，宏碁持續擴大筆電產品陣容，從外型設計、重量、規格到配色均提供更多選擇，以滿足不同族群需求。

吳克謙認為，尤其近年消費者對筆電輕量化的重視程度持續提升，宏碁為此推出對應產品，盼提高產品吸引力，期望成為推動換機的重要因素。

針對產品售價走勢，吳克謙分析，受上游零組件成本調升影響，今年產品平均售價持續上揚，全年ASP增幅估計接近三成，預期在出貨量維持雙位數成長、產品售價同步提高下，將帶動台灣市場營收表現優於出貨量成長幅度。

此外，宏碁持續優化台灣市場產品組合，吳克謙表示，今年1至10月搭載獨立顯示卡的高階筆電出貨占比約15%至18%，惟目前受到上游供貨穩定度及價格波動影響，後續供貨確定性仍需保守以對，但若後續供應狀況改善，目標將高階筆電出貨占比提升至18%至20%。

雙11 宏碁 消費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宏碁遊戲財報／第3季獲利轉虧 EPS -0.8元

搶攻AI基建！宏于電機營收攻高 預計11月下旬上櫃

AI帶動PCB市場2027年上看840億美元！009828聚焦台日韓供應鏈 三大成長動能浮現

晶豪科法說會／第4季量穩價升 張明鑒：2027年DDR2、DDR3價格可維持

相關新聞

過去25年股東總報酬約153倍！聯發科蔡力行：請大家買聯發科股票

聯發科（2454）近期股價震盪，副董事長暨執行長蔡力行3日在「2026臺灣週」向投資人喊話：「請大家買聯發科股票。」他表示，聯發科過去25年股東總報酬約153倍，年複合報酬率約22%，憑藉運算能力與關鍵客戶合作關係打下的基礎，未來仍有成長空間，但投資人也要有耐心。

聯發科三大引擎迎AI成長 蔡力行：今年營收將突破210億美元

聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行3日表示，運算、車用及AI資料中心將成為公司下一階段強勁成長的引擎，今年營收可望突破210億美元，創歷史新高。

達方將召開線上法說會 公布第3季財報

達方（8163）將於3日下午召開法說會，並公布今年第3季財報。達方累計今年前三季合併營收205.53億元，年增8.8%。

眾福科下半年營運加溫

眾福科（3168）今年第3季合併營收11.2億元，季增9.9%，年增27.2%，來到近15季單季新高。眾福科董事會3日將通過今年第3季財報。

華碩AI務實派！技術長謝明志：從論文練內功 觸覺機器人初試身手

華碩推動「All in AI策略」滿兩周年，成效如何？技術長謝明志接受《經濟日報》專訪分享，華碩正掌握AI底層核心技術，在生產力跟產品力雙向輸出，內部機器人團隊不走訓練捷徑，自己建構平台，已能開始用機器視覺跟觸覺去解決Physical AI難題，不論是Token管理學跟AI開發上，都展現華碩獨有的務實主義。

蘋果財報優於預期 法人看好大立光、華通等供應鏈受惠

蘋果公布最新一季財報，營收1,144.8億美元，優於市場預期的1,133.9億美元，其中，iPhone業務表現優於預期，營收575.8億美元，高出市場預期的565.4億美元，因iPhone零組件出貨進入全年出貨旺季，預期大立光（3008）、美律等受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。