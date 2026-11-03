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研調：衛星通訊與伺服器 PCB 等逐步導入東南亞生產
台灣電路板協會資訊顯示，除多層板與HDI外，部分衛星通訊與伺服器等高階產品線也逐步導入東南亞生產，顯示東南亞在全球PCB供應鏈重組中的重要性持續提高。
該機構分析，然而當地仍面臨中高階技術人才供給不足、供應鏈配套尚未完整，以及物流與營運成本偏高等挑戰，短中期仍需時間克服與優化。
此外，AI相關應用持續吸納高階材料、關鍵零組件與產能資源，可能使消費性電子產品面臨供給受限與成本上升壓力；記憶體價格走高也可能壓抑PC、手機等終端需求。此外，地緣衝突與全球經濟不確定性升高，亦將為後續營運增添挑戰。
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