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鴻海旗下夏普 正式獲得 ISO 27001國際資安認證

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）3日表示，保障資料安全與隱私，一直是我們最重視的承諾！我們很榮幸地向大家宣布：夏普已正式榮獲 ISO 27001 資訊安全管理認證！

隨著數位化時代帶來無數便利，資訊安全防護也面臨更嚴峻的挑戰。為了給您最高規格的安全保障，我們全面導入 ISO 27001 管理機制，從員工資安意識培訓、系統權限控管、資料加密儲存到緊急應變 SOP，進行了全方位的強化與升級。

通過 ISO 27001 認證並非終點，而是我們對安全承諾的新起點。我們將持續提升資安防禦實力，打造讓您放心的服務體驗！

夏普 鴻海 資安

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