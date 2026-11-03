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聯發科三大引擎迎AI成長 蔡力行：今年營收將突破210億美元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
「2026臺灣周」開幕式上午舉行，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（圖）以「科技趨勢與企業成長之路」專題演講。記者曾學仁／攝影
「2026臺灣周」開幕式上午舉行，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（圖）以「科技趨勢與企業成長之路」專題演講。記者曾學仁／攝影

聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行3日表示，運算、車用及AI資料中心將成為公司下一階段強勁成長的引擎，今年營收可望突破210億美元，創歷史新高。

蔡力行出席「2026臺灣週」發表專題演講，回顧聯發科從消費性電子、行動通訊走向AI的歷程。

如今，聯發科再次擴大成長版圖。蔡力行表示，公司約自2023年至2024年開始推動多元化布局，將業務從行動通訊延伸至更多運算領域，並進入AI資料中心市場。他相信，資料中心、運算及車用等新事業，將帶領聯發科邁向下一個成長階段。

從他展示的技術組合來看，這項轉型已有長期累積作為基礎。聯發科產品涵蓋手機、電視、音訊及穿戴裝置，並掌握Wi-Fi、5G、藍牙等連網技術；隨業務走向運算與資料中心，如何將既有技術能力帶入新市場，成為下一階段成長的重要方向。

市場機會則來自AI運算需求快速攀升。蔡力行表示，ChatGPT問世後，AI算力需求加速成長，亞馬遜、Google、微軟及Meta四大雲端業者今年合計資本支出約7,300億美元，明年預估將達約1.1兆美元。如此龐大的投資，正形成產業變革的「海嘯」，半導體產業位居核心，聯發科也將參與這波成長。

面對新市場，技術實力之外，合作關係同樣重要。蔡力行提到，聯發科完成約39億美元可轉換公司債發行，輝達也參與投資。這筆募資除了有助擴展業務，更重要的是全球AI領導業者對聯發科的信任。他強調，公司很高興獲得這份支持，也將努力兌現合作夥伴的期待。

支撐業務擴張的另一項基礎是人才。蔡力行表示，聯發科希望與員工分享成長成果，除薪資獎酬，也透過限制性員工權利新股，激勵關鍵技術團隊及核心人才。他特別強調，相關獎勵完全以績效為依據，讓團隊成果與股東價值連結。

談到長期經營成果，蔡力行指出，聯發科2001年上市時市值約20多億美元，截至昨日收盤已達約2,000億美元，歷年累計發放約270億美元現金股利，過去25年股東年化報酬率約22%。他認為，運算能力及與關鍵客戶的合作關係，已為未來成長打下基礎。

蔡力行也笑說，希望當天股價表現能好一點，但近期市場波動確實較大。他表示，投資人若願意保持耐心、長期持有並領取股利，可以獲得相當不錯的回報，最後向與會者喊話：「所以，我很鼓勵大家購買我們的股票。」

聯發科 蔡力行 營收

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