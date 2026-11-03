過去25年股東總報酬約153倍！聯發科蔡力行：請大家買聯發科股票

聯發科（2454）近期股價震盪，副董事長暨執行長蔡力行3日在「2026臺灣週」向投資人喊話：「請大家買聯發科股票。」他表示，聯發科過去25年股東總報酬約153倍，年複合報酬率約22%，憑藉運算能力與關鍵客戶合作關係打下的基礎，未來仍有成長空間，但投資人也要有耐心。

蔡力行以「科技趨勢與企業成長之路」為題演講，談到股價時笑說，希望今天表現好一點。他指出，聯發科2001年上市時，市值約20多億美元，如今已達約2,000億美元，成長過程雖曾顛簸，仍持續為股東創造價值，歷年累計發放現金股利約270億美元，兼顧資本利得與股息回報。

展望營運，蔡力行表示，聯發科今年營收可望突破210億美元，創歷史新高。公司從消費性電子跨入手機市場，如今進一步布局車用、運算及AI資料中心，將成為下一階段強勁成長的引擎，目標躋身全球主要AI企業。

他說，生成式AI帶動算力需求加速，倍增週期已縮短至四至五個月，雲端大廠持續擴大資本支出，半導體產業位居這波變革核心，聯發科也站上浪頭。

蔡力行並強調，聯發科完成約39億美元可轉換公司債發行，投資者包括輝達與Alphabet，不僅挹注擴張資金，更代表全球AI領導業者以實際投資，對聯發科未來發展投下信任票。