記憶體漲價侵蝕獲利 蘋果估購物季毛利率下滑

蘋果公司（Apple）今天公布財報，並警告記憶體晶片成本持續走高，恐壓縮到年終假期購物季毛利率，預估將降至45%至46%；不過蘋果也表示，已採取相關措施確保供貨無虞。

受惠於iPhone 18 Pro系列上市初期的強勁需求和較高定價，蘋果第4季營收1144.8億美元（約新台幣3.7兆元），較去年同期成長12%，每股盈餘2.10美元，增加14%，均優於分析師預期；大中華區營收175.4億美元（約新台幣5735億元），低於預期。

路透社報導，蘋果預估在截至12月的新一季，毛利率將低於這次公布第4季的47.9%；同時預估服務業務營收將成長8%至9%，低於分析師預期的10.7%。

蘋果財報公布後，盤後股價原本變化不大，但隨主管在電話會議上說明展望轉弱，股價一度重挫4%，隨後跌幅收斂至2%。

蘋果財務長帕雷克（Kevan Parekh）在法說會上表示，預期記憶體成本漲勢將一路延續至明年。被問到是否已簽訂長期供貨協議時，營運長沙比汗（SabihKhan）並未直接證實，但透露蘋果正與記憶體供應商密切合作，上季的採購承諾金額已增加330億美元（約新台幣1.08兆元）。

記憶體晶片大廠美光（Micron）2日盤後股價上漲逾1%，半導體設備商科磊（KLA Corp）與應用材料（Applied Materials）股價也走高。

蘋果本可藉較大容量的版本來拉高毛利，但由於人工智慧（AI）熱潮推升記憶體晶片價格，這項優勢恐因此大打折扣。

蘋果推出iPhone 18 Pro時，同步將iPhone 17售價調漲100美元（約新台幣3270元），部分MacBook也隨之調漲，以緩解記憶體成本攀升的衝擊。

9月接任的蘋果執行長特納斯（John Ternus）表示：「與6月那一季相比，我們確實看到記憶體成本攀升，但部分已被庫存效益以及某些非記憶體零組件成本下降所抵銷。這些漲價也發揮了一定程度的緩衝。」

蘋果也指出，Siri AI有部分是在Google雲端運行，相關成本是侵蝕毛利的因素之一。蘋果計劃調漲iCloud+訂閱費用以抵銷AI成本，但還沒公布具體定價方案。

特納斯在電話會議中表示：「仰賴伺服器端模型的各項功能，包括Siri AI和智慧修圖，未來將設有部分使用額度。」

此外，蘋果近幾週也忙著處理消費者反映首款摺疊手機iPhone Duo的螢幕破裂災情。特納斯接受路透社專訪時表示，因螢幕問題退換貨的iPhone Duo只占「極小比例」，蘋果會為消費者更換新機。