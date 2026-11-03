華碩AI務實派！技術長謝明志：從論文練內功 觸覺機器人初試身手

華碩推動「All in AI策略」滿兩周年，成效如何？技術長謝明志接受《經濟日報》專訪分享，華碩正掌握AI底層核心技術，在生產力跟產品力雙向輸出，內部機器人團隊不走訓練捷徑，自己建構平台，已能開始用機器視覺跟觸覺去解決Physical AI難題，不論是Token管理學跟AI開發上，都展現華碩獨有的務實主義。

華碩品牌賣到全球100多個國家跟地區，要能多語即時服務不同時區用戶，現在導入AI Agent客服機器人Genio後，讓處理成本降至原本需仰賴聘僱真人客服處理回應案件的1%，電子信件處理效率也翻倍，面對華碩龐大鐵粉用戶，過往每一代產品推出得催動小編寫一些DIY操作密技分享，如今也都能用AI代勞。

華碩2024年成立生成式AI推動委員會，今年初推出AI Hub讓員工可以在顧及企業資安與費用前提下便利地用AI，今年7月起，更讓全體員工配發Anthropic Claude使用權限，對於提供多重AI工具，謝明志指出，Anthropic 的強項在於其 Coding Agent 技術表現極佳，期望引進內部協助工程師提高寫程式與開發生產力。

華碩內部統計，7月導入初期，員工每天深度使用Claude比率僅5%，但8月就達26%，9月更已經跳上36%，顯示員工確實感受到工具帶來的幫助，他也樂觀預期10~-11月用量會持續成長。

Token天秤管理學！多元AI工具兼顧成本績效

許多企業在初期大量鼓勵員工先肯用AI，後來才驚覺費用大增，又開始限制用量，謝明志表示，華碩策略是分群用不同計費方式，輕度或學習使用中員工用的是以量計費方案，而已經熟悉的重度用戶則以固定訂閱制模式，讓所謂的TOKEN管理學化繁為簡。

今年某科技大廠砍AI Token預算，工程師上網抱怨，讓Token經濟學熱度上升，謝明志表示，這是一個非常核心的管理哲學問題，要把代價跟績效放在同一個天秤上，避免決策過程時偏了一邊：不論是單向要求極高的獲利或投資報酬率，或是給予無限量 Token 卻沒對應產出，都將導致費用爆表後急踩煞車。

他表示，華碩做法是回歸原有的 Performance 指標，把 AI 工具拿掉時，各部門（如軟體、公關、硬體）原就有衡量員工產出的指標，加入AI後可以觀察績效是否顯著提升，並看得到AI花費，由主管做最合理取捨跟資源調度。

他舉例，導入AI必定會有三類員工績效，一類是用量且高績效也顯著的熟手，一類是用量不少，但績效沒有顯著變化，第三類是用量少，尚未跨出第一步的員工，而主管就必須注意協助第二跟第三類員工。

AI應用雙刀流：生產力與產品力的雙向提升

謝志明坦言，AI是未來人人需要具備的能力，但現階段是一個過渡期，故華碩的總體策略是協助全體員工快速升級，包含生產力（Productivity）跟產品力的雙向提升。生產力就是用AI改善內部的做事方法與工作流，產品力（Product Power）則是讓推出的產品能夠結合 AI 技術，創造更高的價值。

但由於AI技術發展快速，為了確保不落後，華碩的策略是務實的先抓核心運算技術基礎，從學術論文發表開始跟進，From Paper to Product（從論文到產品）去開小組會議，由10~20位成員去分工合作解讀最新關鍵論文分享想法，好讓相關夥伴快速掌握新知，另外由於成立台大華碩聯合研發中心，也會定期邀台大教授分享技術趨勢。

從核心技術開始探索！華碩AI勤練基礎功拚差異化而這種有別於業界的做法，雖然看似很學術派，但也讓華碩走完全不同的路徑。謝明志解釋，很多公司看到 NVIDIA 發表 Physical AI平台後，會利用其平台去訓練機器人，但華碩內部評估，如果大家都用這種方式，華碩將無法造出產品差異化與吸引力。

他舉例，現在機器人在真實製造場域工作，仍有許多限制，比方當抓取非剛性的物質時，容易無法判斷力道，但加入觸覺跟機器視覺VLA，透過自建機器人平台訓練，就有機會勝任，因此，華碩透過深入理解Physical AI基礎原理，自建機器人訓練模型，期望能根本上建立機器人差異性，他也透露目前在內部已有做過演練。

華碩對AI的務實主義完全展現在管理跟技術開發上，管理面讓部門主管把AI成本與既有績效放在同一個天秤上；研發上，則從論文追溯技術原理，縮短從研究到產品的距離，並在產品上利用對 AI 運算基礎的理解，推出新一代Workstation（工作站）與 Server（伺服器）硬體產品。

謝明志目前是華碩生成式AI推動委員會主席，他坦言，AI科技快速推進，沒有單一傳統部門有能力涵蓋所有面向，因此華碩成立跨部門生成式 AI 推動委員會，成員涵蓋 IT、資安、法務、人資與各事業單位代表，透過平台溝通及數據管理，目標是讓華碩快速又靈活的迎接AI時代。