快訊

與沈伯洋2次電視辯論？蔣萬安表態了「有自信！我傾向參加」

日本新退稅制度前還有「大魔王關卡」！1招解除不能買東西＋退稅危機

另類伴手禮！日本人帶台灣衛生紙返國遭攔查 網笑：海關想沒收

聽新聞
0:00 / 0:00

接軌國際憑證規範 TWCA 全面啟動網站憑證升級更新作業

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

臺灣網路認證股份有限公司（TWCA）今日表示，為持續接軌國際憑證標準，落實全球憑證管理規範，並確保政府機關、金融機構及企業客戶網站服務的安全性與穩定性，TWCA啟動網站憑證規格升級及更新作業，協助受影響客戶於既定時程內前完成憑證更新，以確保網站連線服務符合國際最新規範，避免因憑證未及時更新而產生瀏覽器警語。

積極回應國際規範要求，持續精進憑證管理機制

近年來，全球數位信任及網站憑證管理標準持續提升。國際憑證標準制定組織 CA/Browser Forum（CAB Forum） 持續強化對憑證機構 （Certificate Authority, CA） 的規範與檢視，以確保全球公開信任憑證體系的可靠性。

在近期國際憑證規範檢視過程中，CAB Forum針對TWCA網站憑證序號的亂數規格提出修正要求，確保憑證序號包含至少64位元的亂數，以符合國際憑證管理規範。

依據CAB Forum之要求，2026年11月6日零時前，TWCA已經發行之現有網站憑證，仍可正常使用，對客戶服務及市場運作並不產生影響。但須於2026年11月6日零時前，完成修正要求之更新作業。

此次調整主要涉及憑證序號產生方式的規格符合性，並非因網站遭受入侵或憑證私鑰外洩所引發。為確保所有服務均符合國際規範，TWCA立即啟動憑證升級與換發計畫，主動協助客戶完成相關更新。

TWCA指出，長期參與CAB Forum國際憑證標準相關事務，持續關注全球憑證政策及技術規範的發展。此次亦以積極、負責的態度落實相關改善措施，展現TWCA對國際標準及數位信任服務品質的高度重視。

全面啟動憑證更新，主動通知政府及企業客戶

針對本次規格升級作業，TWCA已完成相關網站憑證更新規劃，並依不同客戶類型及申請管道，分階段推動憑證重新簽發與憑證鏈更新作業。

本次更新涵蓋政府機關、金融機構、一般企業網站及部分設備應用憑證。TWCA已於11月1日晚間完成網站憑證客戶的電子郵件通知作業，提供更新所需資訊及新憑證鏈，協助客戶依照既有系統環境完成部署。預計於2026年11月6日零時前，完成修正要求之更新作業，確保客戶服務及市場運作正常。

針對政府網站憑證服務，TWCA亦積極配合數位發展部相關作業規劃，主動重新簽發憑證，並透過電子郵件寄送予原申請機關承辦人，政府機關無須重新提出憑證申請。

各機關及企業客戶收到更新通知後，僅須依照相關指引完成伺服器憑證及必要的中繼憑證更新，並進行網站連線測試，即可完成本次升級作業。

持續落實國際標準，鞏固台灣數位信任基礎

TWCA表示，網路憑證是網路安全及數位信任的重要基礎設施。隨著全球資安環境及憑證技術規範持續演進，憑證機構必須不斷精進管理制度與技術能力，才能維持數位服務的安全性、可信賴性及國際互通性。

TWCA將持續以國際標準為依歸，強化憑證管理、技術治理及客戶服務機制，並積極協助政府與企業因應全球數位信任環境的變化。

TWCA強調，遵循國際標準、維護數位信任，是TWCA長期不變的承諾，將以積極負責的態度，協助所有受影響客戶完成本次憑證更新，持續提供安全、穩定且值得信賴的數位憑證服務。

瀏覽器 網站 金融機構

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信任金融雙重升級 集保新增「戶戶通」申請及eSMART雙因子驗證

期交所推店頭衍生性金融商品集中結算會員風險預警監控功能

AAM論壇聚焦台灣ETF市場成長 證交所深化商品創新與國際合作

出口管制擬升級？經部研議限制晶片、工具機及先進運算項目輸中

相關新聞

華碩AI務實派！技術長謝明志：從論文練內功 觸覺機器人初試身手

華碩推動「All in AI策略」滿兩周年，成效如何？技術長謝明志接受《經濟日報》專訪分享，華碩正掌握AI底層核心技術，在生產力跟產品力雙向輸出，內部機器人團隊不走訓練捷徑，自己建構平台，已能開始用機器視覺跟觸覺去解決Physical AI難題，不論是Token管理學跟AI開發上，都展現華碩獨有的務實主義。

蘋果財報優於預期 法人看好大立光、華通等供應鏈受惠

蘋果公布最新一季財報，營收1,144.8億美元，優於市場預期的1,133.9億美元，其中，iPhone業務表現優於預期，營收575.8億美元，高出市場預期的565.4億美元，因iPhone零組件出貨進入全年出貨旺季，預期大立光（3008）、美律等受惠。

台積電評估德州布局 美半導體協會執行長：爭取延長投資抵減

美國半導體產業協會執行長羅賓斯，今天就台積電評估德州設廠及台灣高科技業者赴美投資指出，將協助延長年底到期的投資稅務減免，...

力晶投控爆經營權之爭！小股東「揪團賣股」 公司派提告反制

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，部分小股東發起「揪團賣股」，擬引進市場派136億元資金、集結逾20%股權爭取經營權。公司派昨（2）日訴諸法律反制，對林緯程等發起人及幕後買家採取法律行動，籲請主管機關釐清資金來源與收購程序合法性。

力晶投控爆經營權之爭…攻防牽動多個事業版圖

力晶投控爆發經營權爭奪戰，背後牽動的不僅是力積電股權，更是一張橫跨半導體、投資公司與航太生醫的事業版圖。力晶投控為力積電最大單一股東，另持有大陸晶圓代工廠晶合集成股權，若取得力晶投控經營主導權，可望擁有多項轉投資收益，「摸蜊仔兼洗褲」，想像空間極大。

力晶「揪團賣股」推手 林緯程8年前一戰成名

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，被公司派點名提出法律行動的市場派發起人之一林緯程，是力晶小股東運動的關鍵人物。八年前，他曾號召小股東成功進入董事會，如今再度整合股權、尋求外部買家，成為力晶經營權大戰的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。