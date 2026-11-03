接軌國際憑證規範 TWCA 全面啟動網站憑證升級更新作業

臺灣網路認證股份有限公司（TWCA）今日表示，為持續接軌國際憑證標準，落實全球憑證管理規範，並確保政府機關、金融機構及企業客戶網站服務的安全性與穩定性，TWCA啟動網站憑證規格升級及更新作業，協助受影響客戶於既定時程內前完成憑證更新，以確保網站連線服務符合國際最新規範，避免因憑證未及時更新而產生瀏覽器警語。

積極回應國際規範要求，持續精進憑證管理機制

近年來，全球數位信任及網站憑證管理標準持續提升。國際憑證標準制定組織 CA/Browser Forum（CAB Forum） 持續強化對憑證機構 （Certificate Authority, CA） 的規範與檢視，以確保全球公開信任憑證體系的可靠性。

在近期國際憑證規範檢視過程中，CAB Forum針對TWCA網站憑證序號的亂數規格提出修正要求，確保憑證序號包含至少64位元的亂數，以符合國際憑證管理規範。

依據CAB Forum之要求，2026年11月6日零時前，TWCA已經發行之現有網站憑證，仍可正常使用，對客戶服務及市場運作並不產生影響。但須於2026年11月6日零時前，完成修正要求之更新作業。

此次調整主要涉及憑證序號產生方式的規格符合性，並非因網站遭受入侵或憑證私鑰外洩所引發。為確保所有服務均符合國際規範，TWCA立即啟動憑證升級與換發計畫，主動協助客戶完成相關更新。

TWCA指出，長期參與CAB Forum國際憑證標準相關事務，持續關注全球憑證政策及技術規範的發展。此次亦以積極、負責的態度落實相關改善措施，展現TWCA對國際標準及數位信任服務品質的高度重視。

全面啟動憑證更新，主動通知政府及企業客戶

針對本次規格升級作業，TWCA已完成相關網站憑證更新規劃，並依不同客戶類型及申請管道，分階段推動憑證重新簽發與憑證鏈更新作業。

本次更新涵蓋政府機關、金融機構、一般企業網站及部分設備應用憑證。TWCA已於11月1日晚間完成網站憑證客戶的電子郵件通知作業，提供更新所需資訊及新憑證鏈，協助客戶依照既有系統環境完成部署。預計於2026年11月6日零時前，完成修正要求之更新作業，確保客戶服務及市場運作正常。

針對政府網站憑證服務，TWCA亦積極配合數位發展部相關作業規劃，主動重新簽發憑證，並透過電子郵件寄送予原申請機關承辦人，政府機關無須重新提出憑證申請。

各機關及企業客戶收到更新通知後，僅須依照相關指引完成伺服器憑證及必要的中繼憑證更新，並進行網站連線測試，即可完成本次升級作業。

持續落實國際標準，鞏固台灣數位信任基礎

TWCA表示，網路憑證是網路安全及數位信任的重要基礎設施。隨著全球資安環境及憑證技術規範持續演進，憑證機構必須不斷精進管理制度與技術能力，才能維持數位服務的安全性、可信賴性及國際互通性。

TWCA將持續以國際標準為依歸，強化憑證管理、技術治理及客戶服務機制，並積極協助政府與企業因應全球數位信任環境的變化。

TWCA強調，遵循國際標準、維護數位信任，是TWCA長期不變的承諾，將以積極負責的態度，協助所有受影響客戶完成本次憑證更新，持續提供安全、穩定且值得信賴的數位憑證服務。