回顧輝達坐落台北 卓榮泰揭三角度中央囊助地方

行政院長卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。他表示，今天應立法院安排議程前來報告今年度中央政府總預算的追加預算。期待順利進行，立法院也能在11月20日順利通過，讓行政院接續還有充裕時間可執行今年度的追加預算，讓所有政策能順利展開。

卓榮泰指出，這次追加預算當中，很大一部分是穩定民生。其中針對中油撥補跟增資，以及台電的撥補，都極重要。穩定了油、穩定了電，民生物價就會穩定，對於國人的生活負擔就不會增加，這是一個必要的條件。

他期待立法院以蒼生為念，體認到當今台灣在全球經濟驟變當中，對於穩定能源供應、國內民生物價做的努力，可讓國人來告慰。希望在追加預算的審議當中，要把穩定民生這項工作，當作不可或缺的一項，政府才有能力，一起接續在往後的時間當中，擴大穩定民生及其所有措施。

另外界關注，台北市政府是否有政治考量，干涉輝達與新壽的談判。對此，卓榮泰說明，關於輝達在台北選定企業總部這件事情，他想分三個角度來談。

卓榮泰說，第一，預算。在2021、2022年間，因為台灣有前瞻基礎建設，所以從AI創新研發的發展中心計畫當中，補助了許多科技大廠，其中也包括輝達，讓輝達能在台灣成為其海外的第一個研發中心，坐落在台北市。

他續道，在2025年間，輝達公司又繼續想在海外尋找企業總部，後續選定了在台灣，也選定了在北市科的土地。當時因為有土地的疑義存在，所以第二個是法制面。

卓榮泰指出，2025年7月，內政部及時以「專案地上權設定」的方式，來解並解決輝達與新壽之間的土地使用爭議，也讓台北市可據以執行。所以在法制面上，政府是全面及時來予以協助。

卓榮泰表示，第三，在政治上，政府只考慮到把世界主要科技大廠留在台灣，並沒有考慮到黨派問題，或地方政府的合作問題。坐落在台北，因為跟其研發中心有距離上的便利之處。我方樂見其成。

他提到，從早年的預算協助，以及2025年的法制面協助，都可證明政府是用最高效率，以全國經濟發展為主，也保障了國內地方政府在爭取各種地方發展上的機會，讓國人在經濟生活上有更好的發展，在共同層面去做規劃。希望台北市政府能回憶跟中央合作的時光，雙方合作是美好的。