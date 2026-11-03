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蘋果財報優於預期 法人看好大立光、華通等供應鏈受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
蘋果公布最新一季財報，營收1,144.8億美元，優於市場預期的1,133.9億美元。美聯社
蘋果公布最新一季財報，營收1,144.8億美元，優於市場預期的1,133.9億美元。美聯社

蘋果公布最新一季財報，營收1,144.8億美元，優於市場預期的1,133.9億美元，其中，iPhone業務表現優於預期，營收575.8億美元，高出市場預期的565.4億美元，因iPhone零組件出貨進入全年出貨旺季，預期大立光（3008）、美律等受惠。

Mac方面，營收107.9億美元，高於市場預期值96.9億美元；iPad營收62.3 億美元則低於市場預期；Wearables, Home and Accessories營收83.0億美元也低於市場預期；Services營收315.7億美元，Services毛利率優於其餘部門，因此成長速度放緩，可能對未來毛利率帶負面影響。

整體毛利率47.9%高於預期值47.5%，但毛利率較前季衰退，主要原因為前季毛利率包含關稅退稅利益，稀釋後每股獲利（EPS）2.1美元，優於市場預期。

分析師表示，後續成本上揚仍受到記憶體成本上漲與關稅退稅的基期影響，除記憶體外，PCB成本上漲也可能是潛在因素，根據市場法人對通路的走訪，蘋果的PCB供應商普遍希望於近期年度議價上，反映2026年上漲的PCB成本，若相關供應鏈能在此次蘋果的年度議價順利轉嫁PCB成本，則有利臻鼎-KY、華通等既有供應鏈2027年產品組合。

下游電子代工廠部分，近年已逐漸將營運重心轉向伺服器組裝，仍看好鴻海、廣達及和碩這部分業績將受惠。

華通 蘋果 財報

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