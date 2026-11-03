掌握美股AI投資熱潮 兆豐證券推開戶交易抽 iPhone Duo

看準年輕族群投資需求，兆豐證券推出「開戶選兆豐 投資總動員」活動，線上開戶最高可享3,000元台股手續費折抵金，完成台、美股交易滿額登錄再送500元i禮金，不論新舊戶交易10萬元還有機會抽中iPhone Duo及北海道雙人商務艙機票等好禮，希望鼓勵投資新手及早建立理財習慣。

根據證交所統計，截至2026年9月底，台股總開戶數已達1,476萬人，其中9月新增開戶逾六成來自30歲以下族群，30歲以下投資人累計開戶占比已提升至19.1%，顯示投資理財正逐漸成為年輕世代的重要財務規劃工具。而隨著海外投資訊息取得更加便利，跨市場投資蔚為趨勢。證券商公會統計，2026年前八月券商複委託成交金額累計達12.75兆元，年增101%，美股持續穩居國人海外投資首選。

除優惠活動外，兆豐證券也持續優化美股投資服務。旗下「每股GO」採每股計費、手續費均一價且無低收門檻，不因股價或成交金額增加而提高交易成本，特別適合以分批方式布局美國科技股的投資人。此外，兆豐證券提供美股即時報價、台外幣雙軌交割，以及美股盤前交易服務，投資人最快可於台灣時間下午4點開始參與美股交易，在重大消息公布後即時掌握市場動態與投資機會。

兆豐證券表示，「開戶選兆豐 投資總動員」活動自即日起至2026年12月31日止，不限新舊戶皆可參與交易抽獎，新戶則可享開戶及交易專屬優惠，讓投資人布局台股與美股市場更加便利。