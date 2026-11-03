AI電力需求攀升 銅礦供給受限支撐中長期銅價

受到地緣政治動盪及人工智慧（AI）帶動電力需求激增的影響，全球金屬供應正面臨日益沉重的壓力，但採礦投資卻難以跟上需求成長步伐。研究顧問機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）表示，2025年至2030年間，AI相關電力消耗預計將成長五倍，到2035年更將超過1,000太瓦時（TWh）。此外，輸電線路、變電站及專用發電設施所需的金屬用量，可能是其所支援資料中心的三至四倍。另一方面，美國囤積銅資及貿易政策也扭曲全球庫存分布，推升銅價突破每噸14,500美元，創下歷史新高。然而，美國境內庫存足以滿足170多天的需求，其他地區庫存卻僅能支應48天，導致美國以外市場面臨約45萬噸的精煉銅供應缺口。

此外，國際再生能源機構（IRENA）負責人表示，過去三年受到居民製冷與供暖需求增加，以及人工智慧產業快速發展帶動，全球能源與電力需求的成長幅度已超出三年前的預期。根據IRENA修訂後的情境預測，到2035年，電力在全球最終能源消費中的占比將從目前約23%提高至35%，並於2050年超過50%，這也意味著必須在2035年前建置約18.4太瓦（TW）的再生能源發電裝置容量，以支應持續成長的電力需求。

另外，中國大陸國家能源局表示，今年前三季，包括電網、新型儲能及充換電基礎設施在內的新型電網基礎設施投資年增15.3%；網際網路數據服務及充換電用電量分別年增41.6%及55.4%，高新技術與裝備製造業用電量也年增10%。中國電力部門官員表示，在「十五五」規劃期間，隨著算力與電網協調發展，以及綠電直接併網進入大規模實施階段，預計全國算力用電量每年將增加1,000億千瓦時以上，到2030年達到8,000億千瓦時，約占全社會總用電量的6%。資料中心擴建及配套電網升級，將成為銅需求成長最快的終端應用領域之一。

值得留意的是，惠譽解決方案旗下研究機構BMI表示，2027年初可能出現的強烈聖嬰現象，將對銅、鎳生產造成干擾，乾旱、洪水及電力短缺都可能威脅主要礦區的生產作業。由於主要銅礦集中於拉丁美洲，智利與秘魯的洪水風險可能影響銅礦生產及運輸，進一步加劇供應緊張。在非洲，尚比亞及剛果民主共和國則面臨乾旱風險，可能導致水力發電量下降、電力供應短缺，並推升高耗能銅冶煉廠的生產成本。