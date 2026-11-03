台積電評估德州布局 美半導體協會執行長：爭取延長投資抵減

美國半導體產業協會執行長羅賓斯，今天就台積電評估德州設廠及台灣高科技業者赴美投資指出，將協助延長年底到期的投資稅務減免，建立晶片生態系統才會提高產能及供應鏈韌性，台美都可受益。半導體產業十分強健，銷售額強勁。

美國半導體產業協會（Semiconductor IndustryAssociation，SIA）總裁暨執行長羅賓斯（Michael Robbins），2日在華府智庫「美國企業研究所」（AEI）半導體化材研討會後接受中央社記者訪問，就台積電評估赴德州設廠，及台灣業者投資美國高科技產業表示感謝，並將協助延長投資稅務減免。

羅賓斯表示，非常感謝台積電對美國的重要投資，協會致力要求（美國政府）投資稅務減免在年底到期後，繼續對先進科技投資維持稅務減免，讓台積電持續投資美國，感受到美國是投資選擇，擴大半導體市場。

他強調，如此可提升產業的可靠度與彈性，建立產業生態系統，才會提高半導體製造產能及供應鏈韌性，台灣與美國都可受益。

美國AI相關類股近期股價波動，但技術領先企業表現仍然強健。半導體產業協會年初報告指出，全球半導體銷售額今年預計將達到1兆美元。

羅賓斯表示，半導體產業現在十分堅實，業者的財報及未來營運展望可看見銷售非常強勁，相信產業會持續成長。去年協會預測，至2030年整個半導體產業年度銷售將維持上兆美元規模，但今年到8月銷售額就已破兆，協會預測今年市場規模可達1.6兆美元，明年看來可能仍會顯著成長，整個產業仍然非常強健。

對於台灣對美投資屢創新高，他認為，更多美國盟邦國家攜手就會更強大，協會鼓勵「矽盛世」（PaxSilica）、「四方安全對話」（Quad）、20國集團+（G20+）與韓國、日本、美國、澳洲、台灣等國共同製造半導體，建立生態系統來支持產業，創造更堅韌與健全的體系。