快訊

耶誕天后瑪麗亞凱莉解凍短片今年玩龐克新梗 Google搜尋也藏雪景彩蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部：督促TWCA完成產製符合標準新憑證 調查違約情形

中央社／ 台北2日電

數發部今天表示，10月30日接獲通報，台灣網路認證公司（TWCA）核發的部分憑證中「序號隨機亂數長度」，未達國際標準規範64 bits以上密碼學安全亂數要求，已要求業者於2日內產製符合規定的新憑證，也呼籲各機關儘速更新。另將針對違約情事進行調查，依約罰款及求償。

數發部晚間發布新聞稿說明，國際社群Bugzilla於10月30日通報，TWCA所核發的部分憑證中「序號隨機亂數長度（Serial Number Entropy）」，未達國際標準規範64 bits以上密碼學安全亂數要求。TWCA雖將憑證序號長度設計為128 bits，但實際僅首尾各12 bits為有效隨機數、中間皆填補為定值，實際隨機亂數僅24bits。

數發部表示，10月30日接獲通報後，已立即要求業者於2日內產製符合規定的新憑證，並同步啟動跨機關聯繫通知作業，加速各機關完成憑證更換，避免影響網站正常瀏覽。

數發部說明，TLS憑證用於建立安全通訊，TWCA所核發的網站TLS憑證，除了提供民間作為網站憑證之外，也經由數發部採購提供各政府機關申請使用。經盤點，這次事件共涉及962個政府機關、9772張網站憑證，若相關網站未於11月6日前完成憑證更新，民眾瀏覽時可能出現安全性警示訊息。

數發部指出，TWCA已於11月1日完成政府機關9772張TLS憑證重新產製，新憑證符合國際標準所要求的序號隨機亂數長度。同時，透過主動補發機制，由系統直接以電子郵件將新憑證檔寄送予原申請機關承辦人。

數發部表示，同步啟動資訊主管聯繫機制，請各機關資訊主管協助督促並啟動更新憑證作業，截至11月2日晚間，已有926張憑證完成更新，數發部將持續追蹤，確保所有機關儘速完成更新。

數發部說明，雖然此事目前未造成具體資安危害，仍呼籲各機關及其他TWCA憑證的使用者，儘速於11月6日前完成憑證更新作業，避免影響網站正常瀏覽。

數發部表示，為進一步確保憑證服務安全，已委託獨立第三方專業機構，後續針對TWCA進行深入檢測，全面檢視相關憑證產製及管理機制，並將依檢測結果要求TWCA改善，確保憑證的服務合規與安全，另將針對違約情事進行調查，並依約罰款及求償。

密碼 罰款 數發部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信任金融雙重升級 集保新增「戶戶通」申請及eSMART雙因子驗證

數產署示警網贈競選小物成詐騙誘餌 提醒4招防範

下班不能離線 教師遭家長、公務訊息追著跑 全教產籲立專法保障

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

相關新聞

綠委擬限制晶片、半導體材料及零組件出口至陸 台積電低調出席公聽會

立法院經濟委員會2日舉行「貿易法部分條文修正草案—晶片法案」公聽會，擬限制積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備出口到中國大陸。台積電（2330）三位代表低調出席公聽會，但全程未發言。會中多位律師呼籲，擴大出口管制要客觀、合理、可預期，確保合法經營企業不要受到不必要風險。

神盾衛星攜手Sateliot 於全球智慧城市博覽會展示衛星物聯網成果

Creative5神盾衛星與 Sateliot 將於 2026 全球智慧城市博覽會（Smart City Expo World Congress，SCEWC）展示衛星物聯網合作成果。雙方結合 Creative5 的 HESTIA Plus 裝置與系統整合能力，以及 Sateliot 符合 3GPP標準的 NB-IoT 非地面網路（NTN）連線服務，協助企業評估地面網路可靠涵蓋範圍以外的連網應用。

吳誠文：南科新園區明年啟動程序 因應1奈米晶圓廠建置需求

國科會主委吳誠文今天表示，國科會轄下3個科學園區管理局，目前共有18個園區，之後將新增1座規模非常大的園區，位在台南，預...

旺宏接班人選浮上檯面！吳敏求透露已篩選一人 並開出五項條件

旺宏電子董事長吳敏求今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026），談及外界關注的接班規畫時透露，已篩選出一位接班人選，並提出接班人必須具備邏輯能力強、手巧、謙虛、懂市場及懂技術五大特質，不過吳敏求不願透露交棒時機。

旺宏董座吳敏求：AI需求長線成長 記憶體缺貨恐一路延燒到2030年

針對記憶體供需持續吃緊，這波缺貨何時可獲紓解？旺宏電子董事長吳敏求今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026）時表示，記憶體供給吃緊的情況可能延續至2030年，反映AI應用快速擴張，對記憶體產業帶來的影響，已不再侷限於短期景氣循環。

Counterpoint調查：智慧型手機SoC出貨量上季年減21% 品牌商力保獲利

根據Counterpoint Research最新《全球智慧型手機SoC出貨量初步統計》報告，2026年第3季全球智慧型手機SoC出貨量年減21%，主要受到記憶體成本上升、消費者換機周期延長，以及品牌廠商審慎管理庫存影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。