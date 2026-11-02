神盾衛星攜手Sateliot 於全球智慧城市博覽會展示衛星物聯網成果

Creative5神盾衛星與 Sateliot 將於 2026 全球智慧城市博覽會（Smart City Expo World Congress，SCEWC）展示衛星物聯網合作成果。雙方結合 Creative5 的 HESTIA Plus 裝置與系統整合能力，以及 Sateliot 符合 3GPP標準的 NB-IoT 非地面網路（NTN）連線服務，協助企業評估地面網路可靠涵蓋範圍以外的連網應用。

初期應用涵蓋智慧農業、環境監測、水資源與公用事業資產，以及偏遠地區基礎設施。雙方將與解決方案供應商及企業客戶共同定義應用需求、檢視裝置與網路整合條件，並依可量測的效能指標規劃場域驗證。

HESTIA Plus 支援地面與衛星物聯網連線。Creative5提供裝置硬體、整合支援及應用導入服務；Sateliot則於支援市場提供衛星連線與服務開通。此一分工讓客戶得以從應用情境定義、技術審查，逐步進入有明確時程的場域測試，並預先約定資料傳輸流程、成功指標與部署條件。

後續商業部署仍須視網路與服務可用性、當地法規、技術驗證結果及個別專案條款而定。此次合作旨在協助客戶做出有依據的部署決策，不代表已實現全球全面覆蓋或完成產品認證。

Creative5神盾衛星行銷長暨SATCOM事業部總經理張尹奕表示，衛星物聯網的真正價值，在於能否回應實際應用需求，並透過明確的資料傳輸流程與可量測的場域效能加以驗證。結合HESTIA Plus 與標準化衛星連線，我們希望協助系統整合商及企業客戶，從技術評估邁向更有把握的部署決策。

Sateliot商務長 Gianluca Redolfi 表示，Sateliot 正致力於讓衛星連線成為符合標準的蜂巢式物聯網延伸。與 Creative5 的合作，讓客戶能以務實方式評估 HESTIA Plus 如何連接傳統網路涵蓋範圍以外的資產，並為適合的應用規畫規模化部署。