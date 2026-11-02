快訊

耶誕天后瑪麗亞凱莉解凍短片今年玩龐克新梗 Google搜尋也藏雪景彩蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

神盾衛星攜手Sateliot 於全球智慧城市博覽會展示衛星物聯網成果

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
神盾衛星與 Sateliot 團隊於巴塞隆納交流衛星物聯網合作。左起為 Sateliot Product Associate Sergi Molina Faro、神盾衛星行銷長張尹奕、資深業務經理、Sateliot 全球銷售經理。圖／神盾衛星提供
神盾衛星與 Sateliot 團隊於巴塞隆納交流衛星物聯網合作。左起為 Sateliot Product Associate Sergi Molina Faro、神盾衛星行銷長張尹奕、資深業務經理、Sateliot 全球銷售經理。圖／神盾衛星提供

Creative5神盾衛星與 Sateliot 將於 2026 全球智慧城市博覽會（Smart City Expo World Congress，SCEWC）展示衛星物聯網合作成果。雙方結合 Creative5 的 HESTIA Plus 裝置與系統整合能力，以及 Sateliot 符合 3GPP標準的 NB-IoT 非地面網路（NTN）連線服務，協助企業評估地面網路可靠涵蓋範圍以外的連網應用。

初期應用涵蓋智慧農業、環境監測、水資源與公用事業資產，以及偏遠地區基礎設施。雙方將與解決方案供應商及企業客戶共同定義應用需求、檢視裝置與網路整合條件，並依可量測的效能指標規劃場域驗證。

HESTIA Plus 支援地面與衛星物聯網連線。Creative5提供裝置硬體、整合支援及應用導入服務；Sateliot則於支援市場提供衛星連線與服務開通。此一分工讓客戶得以從應用情境定義、技術審查，逐步進入有明確時程的場域測試，並預先約定資料傳輸流程、成功指標與部署條件。

後續商業部署仍須視網路與服務可用性、當地法規、技術驗證結果及個別專案條款而定。此次合作旨在協助客戶做出有依據的部署決策，不代表已實現全球全面覆蓋或完成產品認證。

Creative5神盾衛星行銷長暨SATCOM事業部總經理張尹奕表示，衛星物聯網的真正價值，在於能否回應實際應用需求，並透過明確的資料傳輸流程與可量測的場域效能加以驗證。結合HESTIA Plus 與標準化衛星連線，我們希望協助系統整合商及企業客戶，從技術評估邁向更有把握的部署決策。

Sateliot商務長 Gianluca Redolfi 表示，Sateliot 正致力於讓衛星連線成為符合標準的蜂巢式物聯網延伸。與 Creative5 的合作，讓客戶能以務實方式評估 HESTIA Plus 如何連接傳統網路涵蓋範圍以外的資產，並為適合的應用規畫規模化部署。

神盾 物聯網 衛星

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界互聯網大會烏鎮峰會登場 AI、6G、機器人技術成焦點

零壹集團擴大HPE策略布局 打造AI時代企業級ICT整合服務新引擎

生生用平板 教育部導入LCDRS技術 降低網路延遲、強化資安防護

AI投資如何創造價值？勤業眾信提董事會四大治理重點

相關新聞

綠委擬限制晶片、半導體材料及零組件出口至陸 台積電低調出席公聽會

立法院經濟委員會2日舉行「貿易法部分條文修正草案—晶片法案」公聽會，擬限制積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備出口到中國大陸。台積電（2330）三位代表低調出席公聽會，但全程未發言。會中多位律師呼籲，擴大出口管制要客觀、合理、可預期，確保合法經營企業不要受到不必要風險。

神盾衛星攜手Sateliot 於全球智慧城市博覽會展示衛星物聯網成果

Creative5神盾衛星與 Sateliot 將於 2026 全球智慧城市博覽會（Smart City Expo World Congress，SCEWC）展示衛星物聯網合作成果。雙方結合 Creative5 的 HESTIA Plus 裝置與系統整合能力，以及 Sateliot 符合 3GPP標準的 NB-IoT 非地面網路（NTN）連線服務，協助企業評估地面網路可靠涵蓋範圍以外的連網應用。

吳誠文：南科新園區明年啟動程序 因應1奈米晶圓廠建置需求

國科會主委吳誠文今天表示，國科會轄下3個科學園區管理局，目前共有18個園區，之後將新增1座規模非常大的園區，位在台南，預...

旺宏接班人選浮上檯面！吳敏求透露已篩選一人 並開出五項條件

旺宏電子董事長吳敏求今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026），談及外界關注的接班規畫時透露，已篩選出一位接班人選，並提出接班人必須具備邏輯能力強、手巧、謙虛、懂市場及懂技術五大特質，不過吳敏求不願透露交棒時機。

旺宏董座吳敏求：AI需求長線成長 記憶體缺貨恐一路延燒到2030年

針對記憶體供需持續吃緊，這波缺貨何時可獲紓解？旺宏電子董事長吳敏求今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026）時表示，記憶體供給吃緊的情況可能延續至2030年，反映AI應用快速擴張，對記憶體產業帶來的影響，已不再侷限於短期景氣循環。

Counterpoint調查：智慧型手機SoC出貨量上季年減21% 品牌商力保獲利

根據Counterpoint Research最新《全球智慧型手機SoC出貨量初步統計》報告，2026年第3季全球智慧型手機SoC出貨量年減21%，主要受到記憶體成本上升、消費者換機周期延長，以及品牌廠商審慎管理庫存影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。