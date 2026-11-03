聽新聞
0:00 / 0:00

力晶「揪團賣股」推手 林緯程8年前一戰成名

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，被公司派點名提出法律行動的市場派發起人之一林緯程，是力晶小股東運動的關鍵人物。八年前，他曾號召小股東成功進入董事會，如今再度整合股權、尋求外部買家，成為力晶經營權大戰的焦點。

業內指出，林緯程具半導體背景，曾任世界先進經理，服務長達20年，歷練產能規劃、投資評估、成本及生產管理等職務。2018年，他擔任力晶上市自救會召集人，串聯逾3,000名小股東，徵集約兩成股權的委託書，最終以第二高票當選董事，成功進入公司決策核心。

林緯程長期關注力晶股權價值及股票流通性問題。根據公開資訊，早在2022年，他就曾提出以每股50元為底價，整合小股東持股、尋找買家。四年後，相同價碼再度浮現，計畫交易規模擴大至136億元，並以取得逾兩成股權為目標。

林緯程企業經歷亦跨足傳產。他現任建台水泥副董事長及登記經理人，2025年曾以總經理身分對外發言。

力晶 力積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外部買家擬以136億搶20％股權 力晶投控今提告違法公開收購

頂新魏家睽違8年重返台北101⋯伊藤忠全數出清股權！網狂刷：精心策劃

NBA／離開公鹿仍與密爾瓦基有緣！ 釀酒人讓字母哥再添冠軍頭銜

家族企業傳承最少要花3到5年 會計師籲先規畫兩件事

相關新聞

力晶投控爆經營權之爭！小股東「揪團賣股」 公司派提告反制

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，部分小股東發起「揪團賣股」，擬引進市場派136億元資金、集結逾20%股權爭取經營權。公司派昨（2）日訴諸法律反制，對林緯程等發起人及幕後買家採取法律行動，籲請主管機關釐清資金來源與收購程序合法性。

力晶「揪團賣股」推手 林緯程8年前一戰成名

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，被公司派點名提出法律行動的市場派發起人之一林緯程，是力晶小股東運動的關鍵人物。八年前，他曾號召小股東成功進入董事會，如今再度整合股權、尋求外部買家，成為力晶經營權大戰的焦點。

力晶投控爆經營權之爭…攻防牽動多個事業版圖

力晶投控爆發經營權爭奪戰，背後牽動的不僅是力積電股權，更是一張橫跨半導體、投資公司與航太生醫的事業版圖。力晶投控為力積電最大單一股東，另持有大陸晶圓代工廠晶合集成股權，若取得力晶投控經營主導權，可望擁有多項轉投資收益，「摸蜊仔兼洗褲」，想像空間極大。

台玻搶AI商機 兩岸大擴產

台玻搶攻AI高階玻纖布商機，兩岸大擴產。台玻昨（2）日公告，該公司董事會通過第四期擴產計畫，合計斥資約72.6億元，將同步擴充桃園、鹿港及大陸蚌埠產能。

AI需求支撐國內景氣擴張 供應鏈缺料問題浮現

AI需求支撐國內景氣擴張，但供應鏈缺料問題逐漸浮現。中經院院長連賢明昨（2）日指出，AI伺服器需求仍強勁，但部分關鍵零組件供應受限，近期瓶頸已從記憶體逐漸轉向載板，影響整體出貨進度。

零壹Q3獲利創高

資訊軟體服務商零壹科技（3029）昨（2）日公布第3季稅後純益3.62億元，創單季歷史新高，每股純益2.2元；前三季賺逾半個股本，每股純益5.83元。法人看好，零壹受惠AI基建商機需求強勁，全年獲利有望挑戰新高，明年持續看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。