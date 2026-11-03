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力晶「揪團賣股」推手 林緯程8年前一戰成名
力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，被公司派點名提出法律行動的市場派發起人之一林緯程，是力晶小股東運動的關鍵人物。八年前，他曾號召小股東成功進入董事會，如今再度整合股權、尋求外部買家，成為力晶經營權大戰的焦點。
業內指出，林緯程具半導體背景，曾任世界先進經理，服務長達20年，歷練產能規劃、投資評估、成本及生產管理等職務。2018年，他擔任力晶上市自救會召集人，串聯逾3,000名小股東，徵集約兩成股權的委託書，最終以第二高票當選董事，成功進入公司決策核心。
林緯程長期關注力晶股權價值及股票流通性問題。根據公開資訊，早在2022年，他就曾提出以每股50元為底價，整合小股東持股、尋找買家。四年後，相同價碼再度浮現，計畫交易規模擴大至136億元，並以取得逾兩成股權為目標。
林緯程企業經歷亦跨足傳產。他現任建台水泥副董事長及登記經理人，2025年曾以總經理身分對外發言。
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