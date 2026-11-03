力晶投控爆經營權之爭…攻防牽動多個事業版圖

力晶投控爆發經營權爭奪戰，背後牽動的不僅是力積電股權，更是一張橫跨半導體、投資公司與航太生醫的事業版圖。力晶投控為力積電最大單一股東，另持有大陸晶圓代工廠晶合集成股權，若取得力晶投控經營主導權，可望擁有多項轉投資收益，「摸蜊仔兼洗褲」，想像空間極大。

力晶投控實收資本額約136.62億元，已發行股數約13.66億股，以每股50元取得20%股權估算，需投入約136.62億元，與此次收購方案規模相當，凸顯市場派試圖以百億元資金，取得這家投資平台的關鍵影響力。

從股權結構觀察，依2026年1月底資料，黃崇仁家族持有力晶投控4.75%股權，陳嘉益持有2.88%，其餘主要股東包括智翔投資1.34%、瑞聖1.25%、世成科技0.78%，以及仁典投資0.73%等，單一股東直接持股比率並不高。

進一步拆解力晶投控法人股東，可發現交叉持股關係。力晶投控持有智翔投資26.37%、世成科技24.54%，兩家公司又分別持有力晶投控股份；仁典投資在該基準日則由黃崇仁持有99.92%。法人點出，評估公司派股權實力，不能只看個人名下持股。核心資產方面，力晶投控於2025年底持有力積電約8.27億股、占19.57%，排名第一。