聽新聞
0:00 / 0:00

力晶投控爆經營權之爭！小股東「揪團賣股」 公司派提告反制

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，部分小股東發起「揪團賣股」，擬引進市場派136億元資金、集結逾20%股權爭取經營權。圖／聯合報系資料照片
力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，部分小股東發起「揪團賣股」，擬引進市場派136億元資金、集結逾20%股權爭取經營權。圖／聯合報系資料照片

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，部分小股東發起「揪團賣股」，擬引進市場派136億元資金、集結逾20%股權爭取經營權。公司派昨（2）日訴諸法律反制，對林緯程等發起人及幕後買家採取法律行動，籲請主管機關釐清資金來源與收購程序合法性。

力晶將於11月25日召開股東臨時會，全面改選七席董事與三席監察人，並討論修章引進獨董、設置審計委員會。這是力晶集團創辦人黃崇仁7月31日辭世後，力晶首度改選董監事，在市場派集結股權、公司派提告的態勢下，經營權攻防升溫。

力晶法務人員偕同委任律師陳昭龍，昨日上午赴台北地檢署按鈴申告。公司指出，林緯程等人透過LINE社群、Google表單，以及華湧公司製作、預先用印的股份買賣契約，向不特定股東招攬股份，擬以每股50元、總價逾136億元，在50日內取得力晶20%以上股權。

力晶現為公開發行公司，近期未上市買單掛價多在37元至38元附近，但委賣掛單多超過40元。因未上市股票缺乏流通性，市場派提出每股50元，遠高於目前市場行情，讓這場經營權之爭更受矚目。

陳昭龍說明，相關人士迄今未向主管機關申報、公告公開收購，也未提出公開收購說明書，卻以簽訂附條件股份買賣契約、再整批交割的方式收購。公司方面主張，此舉涉嫌違反證券交易法及公開收購相關規定，盼檢調介入釐清。

業界分析，這場爭奪戰的關鍵，除股權能否集結，更在於幕後買家的身分與資金是否到位，因為百億元級收購涉及資金調度、履約安排及股東權益保障等，若買家、資金證明與付款機制仍不明確，股東即使簽約，也難以評估交易能否完成。

另一觀察重點是契約是否將股份出售與表決權安排綁在一起，若股東簽約後，須限制自行出售股份或交付委託書，卻未同步取得明確付款保障，收購能否履行與股東會投票權如何運用，便須分別檢視。

市場揣測，買家布局可能不只著眼力晶本身，而是其持有的力積電股權，畢竟力晶身為力積電大股東，若經營權出現變化，是否進一步牽動力積電的股權布局與經營影響力，成為產業關注焦點，惟買家真正意圖仍待釐清。

力晶並呼籲金融機構與主管機關，關注鉅額資金真實性、是否涉及洗錢、履約帳戶合法性，以及是否有境外資金介入台灣半導體產業鏈，相關疑點尚待查證，公司也提醒股東審慎評估契約，避免權益受損。

力晶 經營權 黃崇仁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外部買家擬以136億搶20％股權 力晶投控今提告違法公開收購

家族企業傳承最少要花3到5年 會計師籲先規畫兩件事

美股連挫 台股今臨股匯雙壓

達成協議！邁威爾全股票收購Lumentum 企業價值達1150億美元

相關新聞

力晶投控爆經營權之爭！小股東「揪團賣股」 公司派提告反制

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，部分小股東發起「揪團賣股」，擬引進市場派136億元資金、集結逾20%股權爭取經營權。公司派昨（2）日訴諸法律反制，對林緯程等發起人及幕後買家採取法律行動，籲請主管機關釐清資金來源與收購程序合法性。

力晶「揪團賣股」推手 林緯程8年前一戰成名

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，被公司派點名提出法律行動的市場派發起人之一林緯程，是力晶小股東運動的關鍵人物。八年前，他曾號召小股東成功進入董事會，如今再度整合股權、尋求外部買家，成為力晶經營權大戰的焦點。

力晶投控爆經營權之爭…攻防牽動多個事業版圖

力晶投控爆發經營權爭奪戰，背後牽動的不僅是力積電股權，更是一張橫跨半導體、投資公司與航太生醫的事業版圖。力晶投控為力積電最大單一股東，另持有大陸晶圓代工廠晶合集成股權，若取得力晶投控經營主導權，可望擁有多項轉投資收益，「摸蜊仔兼洗褲」，想像空間極大。

台玻搶AI商機 兩岸大擴產

台玻搶攻AI高階玻纖布商機，兩岸大擴產。台玻昨（2）日公告，該公司董事會通過第四期擴產計畫，合計斥資約72.6億元，將同步擴充桃園、鹿港及大陸蚌埠產能。

AI需求支撐國內景氣擴張 供應鏈缺料問題浮現

AI需求支撐國內景氣擴張，但供應鏈缺料問題逐漸浮現。中經院院長連賢明昨（2）日指出，AI伺服器需求仍強勁，但部分關鍵零組件供應受限，近期瓶頸已從記憶體逐漸轉向載板，影響整體出貨進度。

零壹Q3獲利創高

資訊軟體服務商零壹科技（3029）昨（2）日公布第3季稅後純益3.62億元，創單季歷史新高，每股純益2.2元；前三季賺逾半個股本，每股純益5.83元。法人看好，零壹受惠AI基建商機需求強勁，全年獲利有望挑戰新高，明年持續看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。