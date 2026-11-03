力晶投控爆經營權之爭！小股東「揪團賣股」 公司派提告反制

力積電母公司力晶投控爆發經營權爭奪戰，部分小股東發起「揪團賣股」，擬引進市場派136億元資金、集結逾20%股權爭取經營權。公司派昨（2）日訴諸法律反制，對林緯程等發起人及幕後買家採取法律行動，籲請主管機關釐清資金來源與收購程序合法性。

力晶將於11月25日召開股東臨時會，全面改選七席董事與三席監察人，並討論修章引進獨董、設置審計委員會。這是力晶集團創辦人黃崇仁7月31日辭世後，力晶首度改選董監事，在市場派集結股權、公司派提告的態勢下，經營權攻防升溫。

力晶法務人員偕同委任律師陳昭龍，昨日上午赴台北地檢署按鈴申告。公司指出，林緯程等人透過LINE社群、Google表單，以及華湧公司製作、預先用印的股份買賣契約，向不特定股東招攬股份，擬以每股50元、總價逾136億元，在50日內取得力晶20%以上股權。

力晶現為公開發行公司，近期未上市買單掛價多在37元至38元附近，但委賣掛單多超過40元。因未上市股票缺乏流通性，市場派提出每股50元，遠高於目前市場行情，讓這場經營權之爭更受矚目。

陳昭龍說明，相關人士迄今未向主管機關申報、公告公開收購，也未提出公開收購說明書，卻以簽訂附條件股份買賣契約、再整批交割的方式收購。公司方面主張，此舉涉嫌違反證券交易法及公開收購相關規定，盼檢調介入釐清。

業界分析，這場爭奪戰的關鍵，除股權能否集結，更在於幕後買家的身分與資金是否到位，因為百億元級收購涉及資金調度、履約安排及股東權益保障等，若買家、資金證明與付款機制仍不明確，股東即使簽約，也難以評估交易能否完成。

另一觀察重點是契約是否將股份出售與表決權安排綁在一起，若股東簽約後，須限制自行出售股份或交付委託書，卻未同步取得明確付款保障，收購能否履行與股東會投票權如何運用，便須分別檢視。

市場揣測，買家布局可能不只著眼力晶本身，而是其持有的力積電股權，畢竟力晶身為力積電大股東，若經營權出現變化，是否進一步牽動力積電的股權布局與經營影響力，成為產業關注焦點，惟買家真正意圖仍待釐清。

力晶並呼籲金融機構與主管機關，關注鉅額資金真實性、是否涉及洗錢、履約帳戶合法性，以及是否有境外資金介入台灣半導體產業鏈，相關疑點尚待查證，公司也提醒股東審慎評估契約，避免權益受損。