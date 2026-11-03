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台玻搶AI商機 兩岸大擴產

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

台玻（1802）搶攻AI高階玻纖布商機，兩岸大擴產。台玻昨（2）日公告，該公司董事會通過第四期擴產計畫，合計斥資約72.6億元，將同步擴充桃園、鹿港及大陸蚌埠產能。

台玻董事長林伯豐指出，高階玻纖布供不應求，缺口將由原先預估的2027年延長至2028年，台玻加快投資腳步，爭取擴大市占率。台玻同步公布第3季財報，單季稅後純益27.05億元，較去年同期大增約8.76倍，每股純益（EPS）0.93元；累計前三季稅後純益45.65億元，較去年同期虧損的情況有感轉正，EPS達1.57元。

從獲利表現觀察，台玻今年前三季營業利益達57.16億元，去年同期則為營業損失1.46億元，反映整體營運改善；其中第3季營業利益達33.84億元，較去年同期約1.48億元明顯攀升。

林伯豐表示，AI伺服器推升高階印刷電路板（PCB）及銅箔基板（CCL）需求，第二代低介電玻纖布（Low DK）、低膨脹係數玻纖布（Low CTE）等材料供應吃緊。尤其隨材料規格由M9朝M10升級，客戶對高階產品需求超出預期，台玻因而啟動第四期投資。

目前全球高階電子級玻纖布市場主要由日本日東紡及台玻供應，日東紡市占率超過五成，台玻約占四成、居全球第二。由於日東紡現有供應能力已接近極限，市場預估其新產能最快2027年下半年才會釋出，台玻希望把握供需吃緊時機，強化高階產品供給能力。

依董事會決議，此次投資包括新台幣16.3億元及人民幣11.5億元，合計折合約新台幣72.6億元，資金將由自有資金及銀行借款支應，投入桃園、鹿港廠窯爐增建，以及子公司台嘉蚌埠玻璃纖維窯爐冷修擴充。

在產能配置方面，台玻採取「低階產能外移、舊產線升級」策略，讓桃園、鹿港廠集中生產第二代Low DK及Low CTE高階玻纖布，提高既有產線運用效益，並配合客戶後續升級需求。

台玻原有三期擴產計畫中，第一期已投產，第二期預定今年底加入，第三期目標2027年完成；第四期則規劃於2027年後陸續投產。加計前述投資，四期相關資本支出已超過百億元，顯示台玻持續加碼AI材料布局。

台玻 林伯豐

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