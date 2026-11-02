吳誠文：南科新園區明年啟動程序 因應1奈米晶圓廠建置需求

國科會主委吳誠文今天表示，國科會轄下3個科學園區管理局，目前共有18個園區，之後將新增1座規模非常大的園區，位在台南，預計明年就會啟動相關作業，主要是因應1奈米晶圓廠的建置需求。

IEEE亞洲固態電路會議2026（A-SSCC）今天開幕，吳誠文受邀專講時指出，台灣企業生產的AI伺服器全球市占率超過90%，晶圓製造也是第1名，特別是先進半導體技術，幾乎都來自台灣。

吳誠文細數過去50年，台灣發展半導體歷程，當時透過政府、產業、學術界緊密合作，形成「黃金三角模式」，政策鼓勵科學研究與技術開發，加上科學園區落腳新竹，緊鄰工研院、交大、清大，培育出重要的人才。

吳誠文表示，除了新竹科學園區，南部科學園區、中部科學園區也陸續成立，3個園區管理局負責規劃與開發所有科學園區，目前已有18個園區，台南將迎來1座規模非常大的新園區，預計明年就會啟動相關作業，主要為了因應1奈米晶圓廠的建置需求。

吳誠文強調，如果沒有半導體，任何創新都難以實現，包括量子運算、太空科技、機器人及無人載具等領域，都需要半導體技術支撐。

吳誠文指出，晶片戰略有4大支柱，包括保持優勢、深化國際合作、驅動AI創新、永續性與適應力。他也說，國科會負責資助各領域的學術研究，也建立國家級研究中心，投入昂貴設備、材料與研究人員，供全國教授共享研究平台，盼培育更多高階IC設計人才。

吳誠文表示，未來台灣將聚焦高效能運算、量子電腦、智慧機器人與矽光子等4大領域。他進一步說，沒有半導體，量子計算就不可能商業化，台灣樂於協助世界一同推進。

吳誠文強調，正在邀請國際企業與台灣合作，加速量子運算與高效能運算的整合。相關策略已不僅是國內計畫，更希望與所有國際團隊合作，從「台灣隊（Team Taiwan）」邁向「全球隊（TeamGlobal）」。