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AI需求支撐國內景氣擴張 供應鏈缺料問題浮現

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

AI需求支撐國內景氣擴張，但供應鏈缺料問題逐漸浮現。中經院院長連賢明昨（2）日指出，AI伺服器需求仍強勁，但部分關鍵零組件供應受限，近期瓶頸已從記憶體逐漸轉向載板，影響整體出貨進度。

標普全球昨日公布台灣10月製造業PMI從9月的56.7降至54.9；中經院昨日公布10月製造業PMI也降至62.5，擴張速度趨緩。

連賢明表示，製造業主要受到關鍵原物料及零組件取得困難影響，導致部分產品生產及出貨受到限制。台灣是全球AI伺服器重要出貨基地，負責最終製造與組裝，但生產過程涉及大量零組件及跨國供應鏈，只要其中一個環節供應不足，就可能影響整體出貨進度。

先前市場主要面臨記憶體供應瓶頸，不過，近期載板缺貨問題更加明顯，除本身產能有限，部分上游原料又仰賴日本供應，使供貨進一步受限，成為當前製造業擴張速度放緩的重要因素之一。

連賢明指出，AI產業發展初期，由於生產基期較低，較容易維持高速成長，但是，隨著產能逐年擴大，未來要持續維持每年20%至30%的擴產速度，難度勢必提高，成長速度也可能逐漸放緩。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，近期PMI相關指標雖然有升有降，而且下滑的項目相對較多，但是整體景氣趨勢並未出現明顯的變化。儘管市場對經濟前景以及產業發展仍然存在部分疑慮，但需求依舊強勁，尚未看到景氣出現明顯反轉的跡象。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，面對美國期中選舉、美伊及俄烏戰事等國際局勢不確定性，企業普遍採取觀望態度，傾向以少量、多次採購方式因應短期需求，避免貿然做出重大採購決策。

供應鏈 伺服器 製造業

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