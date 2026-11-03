台積1奈米 國科會首曝落腳台南

台灣半導體先進製程布局再有新進展。國科會主委吳誠文昨天出席二○二六年ＩＥＥＥ亞洲固態電路研討會，首度透露政府正規畫在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來一奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計二○二七年啟動。此一規畫也讓台積電下一世代一奈米製程可能落腳台南的布局方向浮上檯面。

消息人士透露，台積電一奈米可望落腳台南高鐵站附近的沙崙園區，南科管理局則以南科特定區進行擴編。台積電將在此打造六座十二吋超大型晶圓廠，作為一奈米或更先進的○點七奈米生產重鎮，成為台積電提供全球最先進ＡＩ晶片代工製造及先進封裝的據點，也是台積電下階段擴產重心。

對於國科會率先披露台積電一奈米投資動向，台積電對此保持一貫態度，表示以台灣為主要基地，不排除任何可能性，具體設廠規畫與細節應以公司正式公告為準。

吳誠文指出，台灣半導體產業在全球ＡＩ浪潮下扮演關鍵角色，政府將持續擴充科學園區，為下一世代先進製程預留發展空間。隨著台積電二奈米製程進入量產階段，未來更先進的一奈米技術，不僅需要持續突破製程瓶頸，也需要土地、電力、水資源及完整供應鏈配合，政府必須提前布局。

不過，吳誠文強調的科技發展方向，並非只有持續推進半導體先進製程，而是希望利用台灣累積的半導體及ＡＩ優勢，帶動其他新興科技產業發展。

外界質疑台灣人才與科技資源過度集中半導體，吳誠文說，政府科技政策第三大支柱，就是利用半導體優勢推動ＡＩ驅動創新，包括矽光子、智慧機器人、太空等領域。