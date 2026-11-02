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雷虎科技「SeaShark 600」無人艇於台灣海洋科技暨無人載具展實船演示

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
副總統蕭美琴（右三）參觀雷虎科技展區，由董事長陳冠如（右二）介紹「海鯊號SeaShark 600」無人艇的產品特色與性能。雷虎科技提供
副總統蕭美琴（右三）參觀雷虎科技展區，由董事長陳冠如（右二）介紹「海鯊號SeaShark 600」無人艇的產品特色與性能。雷虎科技提供

雷虎科技（8033）「海鯊號SeaShark 600」無人艇，2日於台南「2026台灣海洋科技暨無人載具展（MATURE Taiwan）」港邊動態演示，完成8字航行、高速迴轉、自主航行及自主偵測避障。今日實船演示共三家廠商，雷虎是唯一的台灣公司。

副總統蕭美琴特別前往雷虎科技展區參觀，由董事長陳冠如親自陪同，介紹SeaShark系列研發成果。

針對國軍規劃約1,400艘、總規模約300億元的無人艇採購案，陳冠如表示，公司將於主管機關正式受理後，依公告要求參與概念驗證（POC），爭取後續標案。實際採購數量、預算及期程，以主管機關正式公告為準。

本次演示的「SeaShark 600」搭載雷虎科技自主研發的控制系統。同一船體可依需求搭配美國AI自主系統，或雷虎自主研發系統，兩種架構均已實際驗證。

陳冠如表示：「同一艘船，可以搭載美國AI，也可以搭載雷虎自己的系統。這個架構是為國軍採購準備的，核心技術在台灣，維修與升級也在台灣。」

「SeaShark 600」船長6公尺，載重300至600公斤，最高船速50節，航程600公里。船體採輕量化沖壓鋁合金與模組化設計，具量產一致性；可搭配美製Mercury動力系統，並以貨櫃化運輸跨區部署，支援海域巡防、監偵及海上安全任務。

雷虎科技自主研發飛控、船舶控制系統、地面控制站、訓練及海圖軟體，結合台灣自製AI運算設備，提供持續升級、維護及在地技術支援。關鍵零組件來自台灣、美國及盟國，採非紅供應鏈，可整合DTC軍用通訊、中低軌衛星通訊及多船協同網路。

陳冠如指出，「SeaShark 800」去年6月參與國家中山科學研究院「水面無人載具公開展示」，通過全部驗測項目。同年11月於屏東大鵬灣以單一導控站同時操控6艘無人艇，完成編隊與群控測試。

今年7月，雷虎科技與美國Shield AI展開無人艇合作，完成多載具自主海上協同驗證。「SeaShark 600」隨後於10月在美國華府舉行的「AUSA 2026美國陸軍協會軍工展」中展出，並於昨天在「MATURE Taiwan」以自研系統完成實船演示。

雷虎科技「海鯊號SeaShark 600」無人艇完成8字航行、高速迴轉、自主航行及自主偵測避障，也是昨日唯一實船演示的台灣公司。雷虎科技提供
雷虎科技「海鯊號SeaShark 600」無人艇完成8字航行、高速迴轉、自主航行及自主偵測避障，也是昨日唯一實船演示的台灣公司。雷虎科技提供

雷虎科技 載具 蕭美琴

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