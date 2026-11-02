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綠委擬限制晶片、半導體材料及零組件出口至陸 台積電低調出席公聽會

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
立法院經濟委員會2日舉行「貿易法部分條文修正草案—晶片法案」公聽會。AI晶片示意圖。圖／ingimage
立法院經濟委員會2日舉行「貿易法部分條文修正草案—晶片法案」公聽會。AI晶片示意圖。圖／ingimage

立法院經濟委員會2日舉行「貿易法部分條文修正草案—晶片法案」公聽會，擬限制積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備出口到中國大陸。台積電（2330）三位代表低調出席公聽會，但全程未發言。會中多位律師呼籲，擴大出口管制要客觀、合理、可預期，確保合法經營企業不要受到不必要風險。

今日公聽會主席、綠委鍾佳濱表示，公聽會函早已發出，但竹科反映日前才收到通知，致來不及反映科技廠商意見，他深感抱歉。也希望部會之間訊息能快速交流。

今日公聽會上，學者多強調要加強對中國大陸出口管理；多位律師、學者認為，現經濟部已建立出口管制，且非常嚴格，只要授權經濟部彈性公告，不必要再修法增訂。

大成台灣律師事務所合夥人曾浩維表示，「國家安全與產業發展並不是對立的」，他支持有效的出口管制，但也堅持出口管制必須建立在法治原則之上，確保正常經營的企業不會承受不合理的法律風險。企業面臨很多國家出口管制，若無法判斷那些交易可以進行、可以善盡查核義務，勢將影響企業投資策略。另外，很多出口商對於海外客戶是否再轉運並不知情，主觀故意與不知情，也應該要負有不同法律責任。

鼎力法律事務所律師官昱丞提及，下游廠商違規轉運到大陸，企業是事先知情或被矇騙應要列入區分要件，尤其涉及刑事。此外，台灣企業規模不大，要企業有辦法去查出下游廠商將晶片流向那裡，這是很困難的事，不僅會增加企業交易成本，讓企業無所適從。

法郡律師事務所律師鄭瑜凡表示，現行經濟部已有出口管制制度，若未來增設條文，彈性低，若廠商出口當下被裁處，是否有救濟制度，否則公司出口都是200至300萬美元，這都會影響一家公司存活。她認為，國際情勢複雜多變，可透過行政機關調整出口管制項目。

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