資訊軟體服務商零壹科技（3029）昨（2）日公布第3季稅後純益3.62億元，創單季歷史新高，每股純益2.2元；前三季賺逾半個股本，每股純益5.83元。法人看好，零壹受惠AI基建商機需求強勁，全年獲利有望挑戰新高，明年持續看俏。

零壹結算，第3季合併營收95.01億元，季增31.2%，年增47.3%；毛利率10.6%，季減2.3個百分點；歸屬母公司稅後純益3.62億元，季增17.6%，年增27.2%，每股純益2.2元。

累計前三季合併營收236.21億元，年增22%；平均毛利率11.6%，表現與去年同期相當；歸屬母公司稅後純益9.66億元，年增17.8%，創歷史同期新高，每股純益5.83元。

法人指出，零壹持續受惠於台灣半導體大廠建置AI基礎建設，加上金融、電信等相關業者也開始導入AI相關資訊服務需求，推升第3季及前三季繳出亮眼成績單，預期本季營運有望持續向上，單季業績再創新高可期，今年獲利挑戰新猷。

零壹在AI基礎建設商機布局相當深厚，也是輝達在AI生態系代理商之一，助益大搶這波AI浪潮新商機。隨著終端生成式AI運算需求持續成長，零壹有望擴大拿下科技大廠及金融、電信客戶的新AI基礎建設大單。

零壹也是Google Cloud長期代理夥伴，隨著Google強力推動生成式代理AI服務，後續有機會以Google Cloud推出的Gemini服務拿下客戶新一波訂單，讓零壹在AI市場當中，通吃輝達、Google等兩大商機。

零壹旗下聯達資訊也傳出好消息，昨天宣布取得HPE台灣區代理，自今年11月1日起啟動，產品涵蓋 HPE運算與儲存、HPE Aruba網路基礎架構，以及Juniper AI原生網路與資安解決方案。