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晶豪科：毛利率維持高檔

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

記憶體IC設計廠晶豪科（3006）昨（2）日召開法說會，董事長張明鑒表示，本季出貨量估與第3季相當，產品價格則高於第3季，儘管成本同步上升，公司有信心維持毛利率。展望2027年，DDR2、DDR3供給預料不會明顯增加，價格可望維持。

晶豪科指出，AI需求從大型語言模型訓練，延伸至推理、AI代理及實體AI，帶動HBM需求並排擠傳統DRAM產能。

公司認為，傳統記憶體供需結構已經改變，供給持續吃緊，可望降低過往明顯的景氣循環特性。

傳統記憶體缺貨已從DDR5、DDR4蔓延至DDR3、DDR2及Flash，相關產品價格持續上漲。部分國內同業考量產能效益，轉向生產DDR4等容量較大的產品，並停止或減少供應DDR2、DDR3，帶動客戶轉向晶豪科。

晶豪科DDR2與DDR3合計營收占比超過五成，隨同業縮減供給，使得晶豪科已成為市場主要供應商，現有供貨仍無法滿足客戶需求。需求端則受惠PC、筆電及手機導入AI功能，提高記憶體搭載量，加上機器人、自駕車等邊緣AI應用逐步落地，支撐非HBM記憶體需求。

股利政策方面，張明鑒透露，明年股利配發率可能落在30%至50%，仍須經董事會討論。

晶豪科也鎖定邊緣AI開發aiPIM記憶體內運算產品，相關晶片已於第3季完成投片（tape-out）。

晶豪科日前公布第3季毛利率77.4%、營益率59.4%，分別季增8.7及7.9個百分點；營業利益131.5億元，較去年同期轉盈；歸屬母公司稅後純益107.6億元，季增82.1%，年增約793.6倍，每股純益36.79元。

累計前三季毛利率69.6%、營益率52.1%；營業利益225.8億元、歸屬母公司稅後純益187.3億元，均較去年同期轉盈，每股純益64.54元。

毛利率 晶豪科 DRAM 記憶體

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