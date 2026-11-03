義隆Q3盈餘銳減八成

筆電觸控晶片龍頭義隆（2458）昨（2）日公布自結第3季稅前盈餘1.96億元，下探15季來低點，季減80.3%，反映筆電市況低迷，客戶拉貨放緩態勢，受制於本業獲利下滑，加上業外轉虧，壓抑義隆單季表現；前三季稅前盈餘20.27億元，年減2.7%。

義隆結算，第3季合併營收22.21億元，季減30.7%，年減33%；營業利益2.96億元，季減57.5%，年減62.6%；營益率13.3%，較前一季及去年同期分別下降8.4個百分點、10.6個百分點；稅前盈餘1.96億元，季減80.3%、年減79.3%。

累計前三季合併營收86.5億元，年減8.6%；營業利益17.72億元，年減23.7%，營益率20.5%，較去年同期下降4個百分點；稅前盈餘達20.27億元，年減2.7%。

針對第3季旺季表現承壓，義隆表示，AI伺服器需求強勁，排擠部分零組件供應，造成長短料問題，影響整機出貨，加上品牌客戶上半年提前拉貨、庫存增加，下單動能因而放緩。公司將依客戶庫存與出貨狀況調整生產節奏，對企業換機及AI PC發展仍審慎樂觀，預期商務機種可望率先受惠。

義隆董事長葉儀晧先前指出，因應晶圓代工、封裝及零組件等成本上升，義隆已啟動產品調價，依客戶及產品不同，漲幅約5%至10%以上。他當時預估，今年全球AI PC滲透率約五成，隨代理式AI發展，明年有望提升至六成。

義隆並看好AI PC帶動觸覺回饋觸控板、指紋辨識、觸控螢幕及主動筆等人機介面產品升級需求。

義隆並持續拓展無人機及AI影像辨識市場，9月AI產品營收占比已升至16%。公司於上次法說會說明，無人機AI Box已自7月開始出貨，規劃年底進一步導入避障功能，明年上半年推出導航系統；隨高單價產品及海外客戶訂單增加，看好明年無人機營收占比提升。