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十銓：最嚴重缺貨才開始

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠十銓（4967）執行長陳慶文昨（2）日於法說會表示，AI需求排擠傳統記憶體產能，加上供應鏈高度集中，「這次行情真的不一樣」，預期真正最嚴重的缺貨階段才要開始，價格仍將走高，整體供需最快要到2028年下半年才有機會恢復平衡。

十銓統計，前三季B2B營收占比升至約65%，本月起由B2B、B2C雙事業群獨立運作，搶攻企業級及高階品牌需求。十銓日前公布第3季毛利率49.27%、每股純益37.19元；前三季每股純益90.95元。公司對後續毛利率有信心，將持續提高高附加價值產品比重。

陳慶文指出，過去記憶體每隔兩、三個月或半年便可能出現景氣變化，此次價格連漲一年，市場雖浮現反轉疑慮，但價格下跌的前提是供需平衡，目前供給缺口仍大，「現在市場上連東西都沒有，要怎麼跌價？」他說，部分伺服器記憶體現貨價已較合約價高三至五成以上，反映缺貨壓力升高。

展望後市，陳慶文預期，記憶體缺貨最嚴峻階段將落在今年第4季至明年第2季底，「最嚴重的缺貨階段才要開始」，未來三季市場流通現貨將更加稀少，甚至可能有錢也買不到貨，今年第4季及明年第1季合約價可望延續漲勢，明年第3季後供應能否改善，仍須觀察原廠新產能開出進度，短期看不到價格暴跌跡象。

陳慶文分析，這波供給吃緊關鍵在於原廠優先配置高頻寬記憶體（HBM）、DDR5與AI伺服器資源，壓縮DDR4及傳統應用供給，上游由三星、美光及SK海力士主導，具規模的模組廠也逐漸減少，產業結構改變，使供應商價格話語權提升。

十銓 缺貨 記憶體

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