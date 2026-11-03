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旺宏：記憶體熱到2030 產能將調配至高階利基型產品

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
旺宏自主開發工業生產優化平台sNOVA，獲頒「IEEE里程碑」認證，為首家獲此殊榮的台灣半導體公司。圖為旺宏董事長吳敏求。旺宏／提供。
旺宏自主開發工業生產優化平台sNOVA，獲頒「IEEE里程碑」認證，為首家獲此殊榮的台灣半導體公司。圖為旺宏董事長吳敏求。旺宏／提供。

記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求昨（2）日表示，AI帶動記憶體需求持續升溫，看好產業景氣可望一路好到2030年，價格也不會比現在差。他強調，目前產能是「稀缺資源」，旺宏將調配產能至高階利基型產品，明年陸續推出多項新產品，掌握新一波成長商機。

2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026）昨天在台中舉辦，旺宏1989年自主開發的工業生產優化平台sNOVA，獲得「IEEE Milestone」（IEEE里程碑）認證，成為台灣首家獲此殊榮的半導體公司，吳敏求昨天出席研討會活動並受訪，釋出以上訊息。

隨著記憶體供給吃緊趨勢明確，客戶積極尋求確保貨源，吳敏求透露，已有許多客戶上門洽談簽約，但他並不相信單靠長約就能維繫合作，關鍵仍在雙方建立互利關係，旺宏目前未與任何一家客戶簽訂長期供貨協議（LTA），每一份合約仍以公平、互利為原則。

他強調，面對AI需求擴張，旺宏將以高可靠度記憶體鞏固市場優勢，太空與醫療都是重要布局領域．吳敏求指出，衛星必須面對低溫、輻射等嚴苛環境，對記憶體品質及可靠度要求極高，旺宏透過長期製程分析與品質管理，讓Flash產品通過相關資格認證並獲採用。

醫療設備也是旺宏深耕的利基市場，吳敏求透露，旗下Flash產品已廣泛應用於各類醫療設備，在應用增加之下，相關需求可望持續擴大，設備用記憶體重視品質與穩定性，也讓旺宏長期累積的技術能力成為競爭利器。

旺宏成立以來積極精進研發與專利布局，是公司一路走來最大助力，這次獲得「IEEE里程碑」認證的工業生產優化平台sNOVA，是旺宏創業初期結合統計專家與半導體工程師，將統計分析導入晶圓製造，推動生產流程無紙化。

根據IEEE碑文，sNOVA帶來縮短生產異常除錯時間、降低晶圓製程成本、提升產品品質，以及自動精準調整設備製程參數等四項突破。

吳敏求強調，相較股價，更關心公司能否持續推出對世界有幫助的產品。吳敏求說，AI核心在於資料，只要有資料庫，就有機會透過AI分析及改善，而旺宏累積的工程資料分析技術，也將延伸至更多應用領域。

旺宏 記憶體 吳敏求

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