正文科技（4906）近期深耕光通訊技術，擴大國際夥伴技術合作，搶進印度、越南、美國建置光收發模組等生產基地，昨（2）日宣布加入XPO、LPO與Open CPX MSA光通訊標準協議，從可插拔式光模組進一步拓展至CPO與NPO技術，打造具開放性、互通性與彈性的光連接生態系。

正文日前宣布與印度Dixon深化戰略合作，結合光電整合專業與在地製造優勢，增加光收發模組、雙向光元件等產品製造，搶進寬頻、電信及AI基礎建設對高速光通訊的需求。

正文也宣布與Starman Holdings 旗下公司 Starman New Photonics戰略合作，雙方合資在美國製造800G與1.6T光收發器，最快半年後量產，搶攻超大型數據中心的光互聯商機。

隨AI資料中心對高頻寬、高能源效率與擴充性的需求日益增長，正文認為，光互連技術正朝向多元架構演進，參與三大MSA組織分別涵蓋此技術領域中互補的關鍵方向。

LPO MSA主要制定低功耗、低延遲可插拔式光模組的互通性規格；XPO MSA開發高密度、液冷式可插拔光模組，滿足AI網路對頻寬密度的嚴格要求；Open CPX MSA則推進共同封裝光學（CPO）與近封裝光學（NPO）互連架構的互通性規格。