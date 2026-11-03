安圖斯衝AI伺服器市場

記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求昨（2）日表示，AI帶動記憶體需求持續升溫，看好產業景氣可望一路好到2030年，價格也不會比現在差。他強調，目前產能是「稀缺資源」，旺宏將調配產能至高階利基型產品，明年陸續推出多項新產品，掌握新一波成長商機。

2026-11-03 01:08