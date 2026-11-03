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安圖斯衝AI伺服器市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下安圖斯（7875）近期推出新一代旗艦級AI伺服器Altos BrainSphere R880 F8，專為兆級參數大語言模型訓練、即時生成式AI推論及高強度科學計算打造，法人看好新品上市有望為本季營運增添新動能。

安圖斯AI伺服器基於輝達（NVIDIA） HGX B300系統，配備8顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU的與第6代Intel Xeon雙處理器，加速企業級AI工廠規模化落地。

安圖斯科技執行長李占傑表示，生成式AI正從實驗室驗證全面走向企業核心維運，隨著企業對於高效能運算基礎架構的需求持續提升，安圖斯致力於整合領先的運算平台以及自研的軟硬體產品。

安圖斯今年9月營收4.18億元，月增199%、年增10.8%，創下單月新高；累計今年前三季營收為22.55億元，年增58.3%。

展望後市，隨著全球企業加速從AI模型開發邁向大規模實際部署，市場對於高效能運算與基礎建設的需求預期將持續穩健攀升，安圖斯看好市場需求將持續成長。

安圖斯深化全球布局，憑藉著高效能AI伺服器、專業工作站以及完善的AI軟體平台等全方位解決方案，深入台灣、韓國、印度、東南亞以及中亞等多元跨國市場。

宏碁泛亞營運總部總經理暨安圖斯董事長侯知遠先前表示，安圖斯目前已經拿下27個AI伺服器案子，潛在客戶與專案機會達150個，對安圖斯後市營運樂觀看待。

法人預估，安圖斯今年營收將創新高，隨著公司持續擴大東南亞市場布局，加上印度AI市場發酵，預期2027年安圖斯營收將持續成長。

伺服器 NVIDIA

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