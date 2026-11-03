聽新聞
0:00 / 0:00
安圖斯衝AI伺服器市場
宏碁集團旗下安圖斯（7875）近期推出新一代旗艦級AI伺服器Altos BrainSphere R880 F8，專為兆級參數大語言模型訓練、即時生成式AI推論及高強度科學計算打造，法人看好新品上市有望為本季營運增添新動能。
安圖斯AI伺服器基於輝達（NVIDIA） HGX B300系統，配備8顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU的與第6代Intel Xeon雙處理器，加速企業級AI工廠規模化落地。
安圖斯科技執行長李占傑表示，生成式AI正從實驗室驗證全面走向企業核心維運，隨著企業對於高效能運算基礎架構的需求持續提升，安圖斯致力於整合領先的運算平台以及自研的軟硬體產品。
安圖斯今年9月營收4.18億元，月增199%、年增10.8%，創下單月新高；累計今年前三季營收為22.55億元，年增58.3%。
展望後市，隨著全球企業加速從AI模型開發邁向大規模實際部署，市場對於高效能運算與基礎建設的需求預期將持續穩健攀升，安圖斯看好市場需求將持續成長。
安圖斯深化全球布局，憑藉著高效能AI伺服器、專業工作站以及完善的AI軟體平台等全方位解決方案，深入台灣、韓國、印度、東南亞以及中亞等多元跨國市場。
宏碁泛亞營運總部總經理暨安圖斯董事長侯知遠先前表示，安圖斯目前已經拿下27個AI伺服器案子，潛在客戶與專案機會達150個，對安圖斯後市營運樂觀看待。
法人預估，安圖斯今年營收將創新高，隨著公司持續擴大東南亞市場布局，加上印度AI市場發酵，預期2027年安圖斯營收將持續成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。