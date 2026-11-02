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毅嘉10月營收年增21% 馬來西亞新廠光通訊產品量產

中央社／ 台北2日電

毅嘉10月合併營收年增21%，前10月累計營收突破百億元。毅嘉表示，馬來西亞新廠光通訊產品已通過客戶測試認證，並投入量產，開始貢獻營收，預期全年營運有機會挑戰近年高峰。

毅嘉10月自結合併營收約新台幣11.34億元，年增21%，其中電子模組產品營收約8.11億元，整合模組產品營收約3.28億元。

毅嘉表示，10月營收受客戶穩定需求推動，整體營運仍維持今年高檔，前10月營收已突破百億元，接近去年全年營收。

展望未來，毅嘉表示，馬來西亞居林新廠的光通訊產品已通過客戶的測試認證投入量產，並開始貢獻營收，預期全年營運可在客戶需求帶動下挑戰近年高峰。

此外，毅嘉10月28日代子公司ICHIA RUBBERINDUSTRY（M） SDN BHD公告離職員工涉偽造文書及挪用公司資產情事。

毅嘉表示，發現子公司ICHIA RUBBERINDUSTRY（M） SDN BHD一名離職員工疑有偽造文書及挪用公司資產嫌疑，主動發現個案後，至當地警局報案處理。

毅嘉今天公告，截至目前統計，該事件對第3季合併報表總資產影響0.37%，反映於第3季合併財務報表，提列損失金額約6137.7萬元，影響每股盈餘（EPS）0.2元。毅嘉表示，將再深化執行內稽內控制度，降低人為舞弊及風險，相關損失也將循法律途徑追回。

營收 毅嘉 光通訊

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