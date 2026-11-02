零壹科技旗下聯達資訊獲HPE代理權 攻台灣AI基建商機

零壹科技（3029）旗下子公司聯達資訊取得HPE台灣區代理，自2026年11月1日起正式啟動，產品涵蓋HPE運算與儲存、HPE Aruba網路基礎架構，以及Juniper AI原生網路與資安解決方案。零壹科技表示，此次布局不僅擴大集團產品版圖，更是零壹朝向AI時代企業級ICT整合解決方案與技術服務平台邁進的重要里程碑。

HPE持續推進One HPE策略，並規劃自 2026 年 11 月起將HPE與 Juniper 夥伴計畫整合至HPE Partner Ready Vantage。聯達將憑藉企業網路、資安及B2B通路經驗，整合伺服器、資料儲存、HPE Aruba網路及Juniper Mist AI智慧管理、SRX防火牆、SASE等方案，協助經銷與系統整合商（SI）夥伴由單點產品銷售，延伸至混合雲、AI部署、智慧網路與資安韌性的整體架構商機。

零壹集團執行長沈柏延表示，AI時代的企業競爭力，不只取決於模型與應用，更取決於背後是否具備高效、安全且可持續擴充的數位基礎架構。運算、儲存、網路與資安，已成為企業落實AI轉型的四大基石。