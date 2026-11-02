台灣海洋科技暨無人載具展 雷虎無人艇實船演示

雷虎科技今天在台南「2026台灣海洋科技暨無人載具展」（MATURETaiwan）進行港邊動態演示，推出海鯊號600（SeaShark 600）無人艇，完成8字航行、高速迴轉、自主航行及自主偵測避障。

MATURE Taiwan明天到5日在大台南會展中心登場，集結88個參展單位（台灣66個與海外22個），美國共17個相關單位參與。今天在安平舉行的實船演示共3家廠商，雷虎是唯一的台灣公司，副總統蕭美琴蒞臨雷虎展區參觀，由董事長陳冠如陪同介紹SeaShark系列研發成果。

雷虎說明，本次演示的SeaShark 600搭載雷虎自主研發的控制系統，同一船體可依需求搭配美國AI自主系統，或雷虎自主研發系統，兩種架構均已實際驗證。

雷虎董事長陳冠如表示，同一艘船可以搭美國AI，也可以搭雷虎自己的系統，此架構是為國軍採購所準備，核心技術在台灣，維修與升級也在台灣。

平台規格方面，雷虎解釋，SeaShark 600船長6公尺，載重300至600公斤，最高船速50節，航程600公里。船體採輕量化沖壓鋁合金與模組化設計，具量產一致性；可搭配美製Mercury動力系統，並以貨櫃化運輸跨區部署，支援海域巡防、監偵及海上安全任務。

雷虎表示，在掌握核心技術與非紅供應鏈原則下，自主研發飛控、船舶控制系統、地面控制站、訓練及海圖軟體，並結合台灣自製AI運算設備，提供持續升級、維護及在地技術支援。關鍵零組件來自台灣、美國及盟國，採非紅供應鏈，可整合DTC軍用通訊、中低軌衛星通訊及多船協同網路。

至於驗證紀錄，雷虎說明，2025年6月SeaShark 800參與國家中山科學研究院「水面無人載具公開展示」，通過全部驗測項目。2025年11月於屏東大鵬灣以單一導控站同時操控6艘無人艇，完成編隊與群控測試。2026年7月與美國Shield AI展開無人艇合作，完成多載具自主海上協同驗證。2026年10月SeaShark 600於美國華府AUSA 2026展出。

雷虎表示，針對國軍規劃約1400艘、總規模約新台幣300億元的無人艇採購，將於主管機關正式受理後，依公告要求參與概念驗證（POC），爭取後續標案。實際採購數量、預算及期程，以主管機關正式公告為準。