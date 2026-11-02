零壹集團擴大HPE策略布局 打造AI時代企業級ICT整合服務新引擎

零壹科技（3029）2日公告旗下子公司聯達資訊取得 HPE 台灣區代理，自 2026 年 11 月 1 日起正式啟動，產品涵蓋 HPE 運算與儲存、HPE Aruba 網路基礎架構，以及 Juniper AI 原生網路與資安解決方案。公司表示，此次布局不僅擴大集團產品版圖，更是零壹朝向 AI 時代企業級 ICT 整合解決方案與技術服務平台邁進的重要里程碑。

零壹指出，隨著生成式 AI 與代理式 AI（Agentic AI）加速進入企業核心營運，企業基礎架構正迎來全面升級需求。HPE 持續推進 One HPE 策略，並規劃自 2026 年 11 月起將 HPE 與 Juniper 夥伴計畫整合至 HPE Partner Ready Vantage。聯達將憑藉企業網路、資安及 B2B 通路經驗，整合伺服器、資料儲存、HPE Aruba 網路及 Juniper Mist AI 智慧管理、SRX 防火牆、SASE 等方案，協助經銷與系統整合商（SI）夥伴由單點產品銷售，延伸至混合雲、AI 部署、智慧網路與資安韌性的整體架構商機。

零壹集團以 IT Infrastructure、Networks & Security、Cloud & Services、AI & Data Analytics 為四大核心業務。此次新增代理布局，將與集團既有品牌、技術服務及通路資源互補，帶動跨事業協作、交叉銷售與整合型方案開發，進一步擴大客戶服務深度，提升專業服務價值，創造長期成長動能。

零壹集團執行長沈柏延表示：「AI 時代的企業競爭力，不只取決於模型與應用，更取決於背後是否具備高效、安全且可持續擴充的數位基礎架構。運算、儲存、網路與資安，已成為企業落實 AI 轉型的四大基石。零壹集團的願景，不只是成為優質的 ICT 產品代理商，更要成為串聯國際原廠、在地 SI 夥伴與企業需求的整合服務平台，以多品牌整合為基礎、專業技術服務為核心、通路生態合作為動能，從產品供應走向整體解決方案，從單一事業成長走向集團綜效。」

面向下一階段成長，零壹集團將持續強化技術整合、售前支援與專業服務能力，攜手原廠、經銷及 SI 夥伴，掌握企業 AI 基礎架構、雲地整合及資安轉型商機，以「整合技術、賦能夥伴、創造價值」為核心，打造具備規模與專業優勢的 ICT 服務生態系。