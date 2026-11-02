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OTT雙11方案又來了 Hami Video、friDay 都推雙11優惠
本土影視OTT跟上雙11促銷，遠傳電信（4904）行之有年的雙11「買180天送180天」（1,194元）開跑至11月30日止，買360天也能送360天（2,388元），分別贈送12張、24張單片看片券，雙11前訂閱的早鳥用戶可參加抽獎。
中華電信（2412）網路門市2日也宣布網路門市雙11快閃加碼活動，訂閱Hami Video影劇館+及電視運動館，365天單館方案1111元，中華電信用戶有每月149元雙館合購優惠，透過網路加碼贈300點Hami Point點數，可在Hami商城購物或PChome電商平台兌換使用。
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