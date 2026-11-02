旺宏接班人選浮上檯面！吳敏求透露已篩選一人 並開出五項條件

旺宏電子董事長吳敏求今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026），談及外界關注的接班規畫時透露，已篩選出一位接班人選，並提出接班人必須具備邏輯能力強、手巧、謙虛、懂市場及懂技術五大特質，不過吳敏求不願透露交棒時機。

吳敏求表示，挑選接班人最重視的是邏輯思考能力，因為半導體產業涉及複雜的技術、製程及市場判斷，領導者必須能夠釐清問題、做出決策。同時也要手巧，具備實際動手解決問題的能力，而不是只懂理論。

至於謙虛，更是他特別強調的人格特質。他認為，經營企業不能自以為是，必須願意學習並接受不同意見。接班人也要同時理解市場與技術，才能在半導體產業快速變化的環境中，帶領公司持續創新。

談到企業領導制度，吳敏求明確表達不贊成共同執行長。他引用「一個和尚挑水喝，兩個和尚沒水喝」的俗諺指出，企業若同時由兩個人掌舵，容易產生權責不清、相互顧忌及內部政治問題，反而影響決策效率。

他認為，既然信任一個人，就應該充分授權，讓對方獨立負責經營。如果經過一、兩年證明不適任，再考慮更換，而不是一開始就安排兩個人共同領導。

吳敏求創辦旺宏已37年，長期主導公司技術發展與經營策略。隨著接班布局逐漸明朗，未來新領導者能否延續旺宏強調自主研發、技術創新及差異化競爭的企業文化，也將成為市場關注焦點。