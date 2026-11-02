旺宏董座吳敏求：AI需求長線成長 記憶體缺貨恐一路延燒到2030年

針對記憶體供需持續吃緊，這波缺貨何時可獲紓解？旺宏電子董事長吳敏求今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026）時表示，記憶體供給吃緊的情況可能延續至2030年，反映AI應用快速擴張，對記憶體產業帶來的影響，已不再侷限於短期景氣循環。

吳敏求認為，這波市場需求與過去主要由個人電腦、智慧手機等消費性電子產品驅動的景氣循環不同，AI資料中心、高效能運算及各類智慧終端持續發展，將使記憶體需求來源更加多元，供應鏈也面臨新的產能配置挑戰。

尤其全球主要記憶體業者積極投入高頻寬記憶體（HBM）及高階DRAM產品，產能與資本支出逐步向高附加價值產品傾斜，其他記憶體產品的供給彈性受到市場關注。即使國際大廠持續擴產，新產能從設備採購、建廠到製程驗證及量產，仍需要相當時間，供需失衡未必能在短期內獲得改善。

吳敏求表示，旺宏主要產品為編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及唯讀記憶體（ROM），和高頻寬記憶體（HBM）、主流DRAM的市場結構不同，但全球記憶體供需變化及產能重新配置，仍可能為利基型記憶體業者創造新的市場機會。

吳敏求過去多次強調，旺宏不會一味跟隨同業投入相同產品，而是要透過自主研發及差異化技術，建立自己的競爭優勢。面對AI帶動的產業變化，旺宏持續重視產品可靠度、技術創新及高附加價值應用，希望在競爭激烈的記憶體市場中走出不同道路。

不過，他也提出記憶體缺貨是否真的延續至2030年，仍取決於國際大廠擴產進度、AI投資成長速度、消費性電子需求及不同記憶體產品的供需變化。DRAM、HBM與Flash的市場條件並不完全相同，不能將單一產品的缺貨情況直接套用至所有記憶體。