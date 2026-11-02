Counterpoint調查：智慧型手機SoC出貨量上季年減21% 品牌商力保獲利

根據Counterpoint Research最新《全球智慧型手機SoC出貨量初步統計》報告，2026年第3季全球智慧型手機SoC出貨量年減21%，主要受到記憶體成本上升、消費者換機周期延長，以及品牌廠商審慎管理庫存影響。

隨著零組件成本增加，智慧型手機品牌廠商減少入門機型，並優先維持獲利，使中低階SoC市場受到較大衝擊。高階市場亦受到影響，但程度相對有限。

蘋果與三星受惠於供應鏈整合及高階產品布局，表現相對穩定。UNISOC與聯發科（2454）因中低階市場比重較高，面臨較大需求壓力。高通則受到三星Galaxy S26系列同時採用Snapdragon與Exynos晶片，以及中國大陸智慧型手機品牌銷售疲弱的雙重影響。

Counterpoint Research資深分析師Shivani Parashar表示，9月蘋果A20系列、聯發科Dimensity 9600 Pro及高通Snapdragon 8 Elite Gen 6系列等採用台積電（2330）2奈米製程的旗艦晶片陸續推出，預期將支撐第4季高階智慧型手機SoC出貨，但整體出貨量仍可能低於2025年同期。

2026年第3季智慧型手機記憶體價格季增5%至10%，漲幅較前期放緩。Counterpoint Research預估，第4季價格將進一步季增約5%。為控制物料清單（BoM）成本，部分入門智慧型手機業者開始採用回收再利用的記憶體。但受到零組件整合及技術限制，目前相關應用仍相對有限。

Counterpoint Research首席分析師Soumen Mandal預估，2026年全球智慧型手機SoC出貨量將年減20%，2027年進一步年減3%至4%。記憶體價格預期持續上升，但2027年價格波動幅度可能較2026年趨緩。儘管轉向2奈米製程將推升旗艦SoC價格，2027年高階SoC出貨量預期仍大致維持穩定。記憶體及其他零組件成本上升持續對智慧型手機品牌廠商形成成本壓力。