迎雙11中華電信網路門市快閃加碼 抽最高6萬點、紐西蘭雙人機票

中華電信網路門市宣布，雙11再加碼！即日起至11月12日，申請行動、HiNet光世代、MOD指定方案並完成登錄，即可抽合約期內月租費等值的Hami Point（一點等於一元）回饋，最高6萬點，等同有機會享免單優惠，再抽紐西蘭雙人來回機票；申請Disney+任一方案抽迪士尼與皮克斯經典動畫續集《玩具總動員5》限量周邊。

中華電信（2412）指出，網路門市多重優惠限時齊發，新申請精采5G任一方案加贈88GB流量券及Hami Point 500點，新申請精采5G贈點指定方案最高送14,500點；既有4G/5G用戶續約升級精采5G指定購機或贈點方案，最高加贈1,000點。光世代也推出雙11好康，新申請300M（含）以上指定方案加贈300點，符合指定條件最高可享2,600點；新申請或升速100M（含）以上全方案，即可抽Hami Point 11,111點；新申請MOD家速方案，有機會獲500元MOD電影看片金。

因應年底出國旅遊旺季，中華電信指出，同步推出限時漫遊優惠，日韓10GB只要588元起，中港澳20GB優惠價788元，泰國、越南日租方案可享每日99元優惠；跨國旅行客戶申請「全球通日租型」方案，享5日型優惠價1,099元、7日型優惠價1,459元及9日型1,610元，平均每日最低179元，即可暢遊逾120個國家。國人預付卡客戶儲值4G計量型4.2GB（售價350元），只要加11元即可享8.4GB雙倍上網量。

數位生活服務同享好康，中華電信表示，11月4日起申請任一Google AI方案並完成服務開通，贈5GB流量券，11月30日前申請者，加贈Hami Point 100點等好禮；申請YouTube Premium行動年約方案享15GB上網流量券；Hami書城月讀包享獨家年約89元優惠，最高再送300元超商禮券；申請防駭守門員、色情守門員等指定年約方案，最高獲1,500元超商即享券，完成開通再抽3C居家旗艦組萬元即享券等600個獎項；申請KKBOX指定方案，還有機會獲2萬元旅遊金，網路門市加碼抽萬元百貨禮券。訂閱Hami Video影劇館+及電視運動館，享每月149元合購優惠，獨家加碼贈300點。