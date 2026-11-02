快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

迎雙11中華電信網路門市快閃加碼 抽最高6萬點、紐西蘭雙人機票

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信網路門市宣布，雙11再加碼！即日起至11月12日，申請行動、HiNet光世代、MOD指定方案並完成登錄，即可抽合約期內月租費等值的Hami Point（一點等於一元）回饋，最高6萬點，等同有機會享免單優惠，再抽紐西蘭雙人來回機票；申請Disney+任一方案抽迪士尼與皮克斯經典動畫續集《玩具總動員5》限量周邊。

中華電信（2412）指出，網路門市多重優惠限時齊發，新申請精采5G任一方案加贈88GB流量券及Hami Point 500點，新申請精采5G贈點指定方案最高送14,500點；既有4G/5G用戶續約升級精采5G指定購機或贈點方案，最高加贈1,000點。光世代也推出雙11好康，新申請300M（含）以上指定方案加贈300點，符合指定條件最高可享2,600點；新申請或升速100M（含）以上全方案，即可抽Hami Point 11,111點；新申請MOD家速方案，有機會獲500元MOD電影看片金。

因應年底出國旅遊旺季，中華電信指出，同步推出限時漫遊優惠，日韓10GB只要588元起，中港澳20GB優惠價788元，泰國、越南日租方案可享每日99元優惠；跨國旅行客戶申請「全球通日租型」方案，享5日型優惠價1,099元、7日型優惠價1,459元及9日型1,610元，平均每日最低179元，即可暢遊逾120個國家。國人預付卡客戶儲值4G計量型4.2GB（售價350元），只要加11元即可享8.4GB雙倍上網量。

數位生活服務同享好康，中華電信表示，11月4日起申請任一Google AI方案並完成服務開通，贈5GB流量券，11月30日前申請者，加贈Hami Point 100點等好禮；申請YouTube Premium行動年約方案享15GB上網流量券；Hami書城月讀包享獨家年約89元優惠，最高再送300元超商禮券；申請防駭守門員、色情守門員等指定年約方案，最高獲1,500元超商即享券，完成開通再抽3C居家旗艦組萬元即享券等600個獎項；申請KKBOX指定方案，還有機會獲2萬元旅遊金，網路門市加碼抽萬元百貨禮券。訂閱Hami Video影劇館+及電視運動館，享每月149元合購優惠，獨家加碼贈300點。

中華電信 雙11 快閃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

升級配備還能當股東？華碩購機抽「百股股票等值現金」

宏匯廣場周年慶首11日滿3000送400 再抽120萬元好禮、拚6萬點數入袋

五福旅遊搶ITF旅展商機 韓國8,999元起、澳洲第二人折2萬

雞塊、薯條買1送1！麥當勞5款「酪梨醬滿福堡」、奶昔大哥雲朵包開賣

相關新聞

旺宏接班人選浮上檯面！吳敏求透露已篩選一人 並開出五項條件

旺宏電子董事長吳敏求今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026），談及外界關注的接班規畫時透露，已篩選出一位接班人選，並提出接班人必須具備邏輯能力強、手巧、謙虛、懂市場及懂技術五大特質，不過吳敏求不願透露交棒時機。

旺宏董座吳敏求：AI需求長線成長 記憶體缺貨恐一路延燒到2030年

針對記憶體供需持續吃緊，這波缺貨何時可獲紓解？旺宏電子董事長吳敏求今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026）時表示，記憶體供給吃緊的情況可能延續至2030年，反映AI應用快速擴張，對記憶體產業帶來的影響，已不再侷限於短期景氣循環。

Counterpoint調查：智慧型手機SoC出貨量上季年減21% 品牌商力保獲利

根據Counterpoint Research最新《全球智慧型手機SoC出貨量初步統計》報告，2026年第3季全球智慧型手機SoC出貨量年減21%，主要受到記憶體成本上升、消費者換機周期延長，以及品牌廠商審慎管理庫存影響。

台積電1奈米布局台南 吳誠文首揭南科新園區2027年啟動開發

台灣半導體先進製程布局再有新進展。國科會主委吳誠文今日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026），首度透露政府正規畫在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來1奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計2027年啟動。此一規畫也讓台積電下一世代1奈米製程可能落腳台南的布局方向浮上檯面，但實際設廠地點及投資時程，仍待台積電正式確認。

駁斥輝達進駐北士科有政治干預 北市府：依法排除契約障礙

針對媒體報導指稱臺北市政府基於政治考量干涉輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18基地，導致投資案延宕，北市府嚴正駁斥，強調爭議關鍵在於原始地上權契約設有移轉限制，新光人壽尚未動工興建，並不符合直接移轉地上權的條件。市府堅持依法行政，透過協商促成新壽以44.34億元合意解約、收回土地，並提前修訂相關法規，最終協助輝達於今年3月12日完成專案地上權登記。

志聖獲勞動部2026工作生活平衡獎 祭員工生育獎勵第二胎15萬元等

志聖（2467）2日榮獲勞動部「2026年工作生活平衡獎」大型企業組「友善家庭獎」。本屆共有216家企業參選，歷經專家學者初審、實地訪視及決審，最終評選出44家獲獎企業，獲獎比例約兩成。志聖以「從成家到退休，志聖一路相伴」的全職涯照顧制度脫穎而出，為創立60周年增添重要里程碑。志聖以「友善家庭藍圖」串連新婚、生育、育兒、教育、健康及退休六大人生階段。提供第二胎15萬元、第三胎以上30萬元生育獎勵，並推動彈性工時、育嬰留停復職協助及員工子女照顧空間，減輕家庭照顧負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。