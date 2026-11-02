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旺宏sNOVA技術獲IEEE里程碑認證 台灣半導體公司首家獲此殊榮

聯合報／ 記者簡永祥／台中即時報導
由IEEE總會2026候任主席Jill Gostin今日親自來台頒發認證獎牌予旺宏董事長吳敏求，成為台灣半導體公司首家獲此殊榮 。圖／旺宏提供
由IEEE總會2026候任主席Jill Gostin今日親自來台頒發認證獎牌予旺宏董事長吳敏求，成為台灣半導體公司首家獲此殊榮 。圖／旺宏提供

旺宏電子（2337）自主開發的工業生產優化平台—sNOVA系統獲得IEEE Milestone（IEEE里程碑）認證，為台灣半導體公司首家獲得此項殊榮。

全球最大專業技術組織IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，電機電子工程師學會）於今日舉行頒授儀式，由IEEE總會2026候任主席Jill Gostin（2026 IEEE President-Elect）親自來台頒發認證獎牌予旺宏董事長吳敏求，以表彰這項技術對產業發展的深遠影響力與對人類社會的重要貢獻。國家科學及技術委員會主任委員吳誠文亦應邀出席典禮，共同見證這項台灣科技產業發展的重要里程碑。

IEEE總會候任主席Jill Gostin指出， sNOVA技術革新了工程資訊的運用與管理，幫助工程師分析理解複雜資訊並做出更智慧的決策，為工程分析領域開闢全新的應用。這項成就不僅代表了技術的成功，更體現預見未來需求並在新技術普及前就進行投資的前瞻性願景。sNOVA 的核心理念將工程數據轉化為有意義的洞見，在當今仍然是創新的基石。這項里程碑即在表彰成就背後那些勇於挑戰固有觀念、解決難題、追求遠大目標的Macronix領導人及其團隊。

旺宏於1989年創建公司至1997年間開發的sNOVA 系統具有多項傑出的特色與優勢，包括縮短異常產品調試時間、降低晶圓層成本、提升產品品質以及自動調整生產設備製程參數的精準度，它率先利用人工智慧和大數據技術，推動了半導體製造的數位轉型。sNOVA系統促使旺宏成為台灣首家獲此殊榮的半導體公司，即證明這項技術對台灣半導體產業影響深遠，對全球半導體晶圓生產製造亦有卓越貢獻。

國科會主委吳誠文強調，旺宏成為第一家獲頒IEEE Milestone的台灣半導體公司，這個獎項讓全世界知道台灣對世界半導體的貢獻。旺宏是全球率先使用統計的方法提升製造效率、可靠度與良率，因為成效很好，很多員工也被其他公司延攬，這套系統的影響力逐漸擴散至整個產業，甚至全世界。當 AI的晶片必須要在台灣製造時，台灣就會是第一個了解到這個晶片是應用在哪裏、知道它的強處，台灣產業就有機會第一個採用先進 AI進到我們的製程。

對於成為台灣半導體公司首家獲得IEEE Milestone認證，吳敏求表示，這個認證代表台灣在世界科技發展史上占有不可或缺的關鍵地位。他於1989年從美國矽谷號召40多位資深工程師返台創立旺宏電子，當時為了提升台灣半導體的全球競爭力並能與日本公司競爭，提供客戶最高品質的產品，首創在半導體晶圓廠聘雇統計學專家，結合統計學與半導體知識，開發這套工業生產優化平台—sNOVA系統，打造旺宏成為全球首座無紙化半導體晶圓廠，大幅提升產品品質，促使旺宏電子領先國際，將產品不良率衡量指標從PPM（百萬分之一）大幅提升至PPB（十億分之一）等級的半導體記憶體公司。

吳敏求強調，sNOVA系統不僅是AI技術及Big Data大數據應用的先驅，這套系統後來更被台灣其他一級半導體晶圓廠陸續跟進採用，進而提升了晶片生產良率及產品品質，帶動整個半導體產業供應鏈自動化，成就了台灣成為今日全球半導體生產的關鍵核心地位。

旺宏現在追求成為「護人神山」，透過半導體技術支持醫療產業，開發救人助人的產品，讓科技在創造經濟價值之餘，也能造福社會。

旺宏 半導體 吳敏求

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