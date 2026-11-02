駁斥輝達進駐北士科有政治干預 北市府：依法排除契約障礙

針對媒體報導指稱臺北市政府基於政治考量干涉輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18基地，導致投資案延宕，北市府嚴正駁斥，強調爭議關鍵在於原始地上權契約設有移轉限制，新光人壽尚未動工興建，並不符合直接移轉地上權的條件。市府堅持依法行政，透過協商促成新壽以44.34億元合意解約、收回土地，並提前修訂相關法規，最終協助輝達於今年3月12日完成專案地上權登記。

北市府指出，市府與新壽於2021年簽訂的原始地上權契約第4.4.1條明定，必須取得全部建物使用執照、完成建物所有權第一次登記，並經市府同意後，才能將地上權及建物所有權移轉給第三人。儘管輝達與新壽於2025年5月簽署合作備忘錄（MOU），規劃直接移轉地上權，但民間商業協議不能取代原始契約的約定。

新壽曾於2025年7月9日及16日兩度向市府申請移轉T17、T18地上權，市府分別於7月10日及17日正式函復，指出新壽當時尚未動工，不符合契約所定移轉條件，因此無法同意直接移轉。

市府也強調，相關規定不能只看單一法條。《臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》第18條第1項但書規定，地上權受讓人應一併受讓地上權及地上建物，亦即必須已有地上建物，才能適用該條所定的移轉條件。新壽當時尚未動工，除不符合原始契約，也不符合相關法規規定。若在廠商尚未實質開發前就同意移轉，恐衍生轉手套利及圖利特定企業的爭議，影響公有土地招商制度公平性。

為排除契約障礙，市府持續與新壽及輝達協商。2025年11月18日，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman拜會市長蔣萬安，並代表執行長黃仁勳遞交投資意向書，表明選定T17、T18作為營運總部基地。隨後，市府於11月24日與新壽達成合意解約，以44.34億元完成解約協議並收回土地，為後續招商及輝達投資案排除原有契約限制。

除了協商解約，市府也提前推動法制作業，早在2025年7月即向內政部函詢相關規定，並於同年9月參考中央作業程序，修訂《臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》，增訂專案設定地上權予特定對象的機制，完備後續法制依據。在市府推動及臺北市議會支持下，輝達已於2026年3月12日完成專案設定地上權登記。

北市府表示，從契約把關、協商解約、法規修訂到完成地上權登記，市府始終以依法行政及保障公有資產為原則，同時積極排除投資障礙，並未阻撓輝達進駐。將依法處理契約限制的過程解讀為政治干預，與實際行政作為及時間軸不符。